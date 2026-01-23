Siyah-Beyazlılar gözünü Belçikalı yıldız golcüye dikti! Lukaku için kolları sıvadı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forvet hattı öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, kadroda yer alan Tammy Abraham'ın muhtemel ayrılığı ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Gündeme gelen yıldızlardan biri de Napoli forması giyen Romelu Lukaku oldu.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR!

Kartal'ın, Belçikalı golcünün durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde transfer için nabız yokladığı iddia ediliyor. 32 yaşındaki santrforun, güçlü fiziği ve top kontrolü ile Teknik Direktör Sergin Yalçın'ın istediği profili uyduğu aktarıldı. Öte yandan İtalyan basınından kafa karıştıran bir haber geldi. Daha önce Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ile sorunlar yaşadığı öne sürülen Lukaku'nun, şu an kulüpte mutlu olduğu ve kendisine gelen transfer tekliflerini geri çevirdiği öne sürüldü. Haberde, Romelu Lukaku'nun kariyerine Napoli'de devam etmek istediği, ayrılık ihtimalini tamamen rafa kaldırdığı ifade edildi.