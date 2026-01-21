Galatasaray’ın transfer radarı genişledi

Galatasaray yönetimi takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Atletico Madrid'in 24 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Thiago Almada için kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, maç için İstanbul'a gelen İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Madrid ekibiyle 18 maçta forma giyen Almada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

WEST HAM SICAK BAKMIYOR

23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için de girişimlerini sürdüren yönetimin West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa için de kiralama teklifi yaptığı ancak İngiliz ekibinin oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin yabancı kontenjanı için Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile de ilgilendiği ve ilerleyen günlerde teklif yapabileceği öğrenildi. Cimbom genç ve potansiyelli isimleri transfer ederek hem uzun süre performans almayı hem de yüksek bonservis kazanmayı hedefliyor.

ASLAN'DAN DEV KÂR

Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk yarısında mali anlamda önemli bir tablo ortaya koydu. Sarı-Kırmızılı kulüp, hasılatını yüzde 60 artırarak 9.6 milyar TL'ye çıkarırken, aynı dönemde 1.6 milyar TL brüt, 1.4 milyar TL de net kâr elde etti.

KRONİK SAKAT DEĞİL

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili konuştu. Singo'nun kronik sakat olmadığını belirten İnce, "Singo sakat alınmadı. Farklı sakatlıklar geçirdi. 8-10 güne daha iyi duruma gelecek" dedi.