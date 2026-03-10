Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD-İsrail-İran savaşı gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgilendirme yapacak.

AHaber CANLI YAYIN





GEÇİCİ BİR KRİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşanan gelişmeler geçici bir kriz olarak değerlendirilemez. Uluslararası sistem çözülme sürecine girmiştir."dedi.



Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Savaşın ABD dahil ciddi maliyet kaygıları, toplumsal tereddütler ve siyasi tartışmalar çoktan başlamıştır. Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de bir gün içine çeker.



SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI



Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felakete dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur.

Ülkemiz bölgesel hadiseleri güç bakımından değil, insani, hukuki ve siyasi sonuçları itibariyle gündeme almaktadır. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilkeli, serinkanlı, sonuç almaya dönük ve hakkaniyeti esas alan diplomasi anlayışıyla hareket etmektedir.



Barış için en ileri çabayı gösterirken güvenliğimiz, sınırlarımızın emniyeti ve milletimizin huzuru konusunda tereddüt göstermeyecek kudrete, iradeye, dirayete ve tecrübeye sahibiz. Burada özellikle ifade etmek isterim ki; Bölgemizde yaşanan her sarsıntının terör örgütleri ve vekalet unsurları eliyle yeni bir istikrarsızlık zeminine dönüştürülmesine ve'Terörsüz Türkiye'sürecinin akamete uğratılmasına da asla müsaade edilmeyecektir.

Bakan Fidan ve Güler (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

BAKANLAR BİLGİLENDİRME YAPACAK



TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgilendirme yapacak.

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul Salonu'nun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

GENEL KURULDA YAPILAN BİLGİLENDİRMELER



12 Ekim 2023 tarihinde, Dışişleri Bakanı Fidan, kapalı oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, 16 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

8 Ekim 2024 tarihinde Genel Kurul'da yapılan kapalı oturumda, Fidan ve Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapalı oturumda milletvekillerine bilgiler aktarmıştı.

Fidan, 29 Ağustos 2025 tarihinde, TBMM Genel Kurulunun, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere yaptığı olağanüstü toplantıda konuşmuştu.