İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen ve 143 ayrı eylemde rüşvet ile yolsuzluk suçlamalarının yer aldığı davada, aralarında Ekrem İmamoğlu 'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İddianame özetinin ardından söz alan Ekrem İmamoğlu'nun Turkuvaz Medya'nın yaptığı haberleri "ahlaksız haberler" olarak hedef alırken iddianame için de "çöp iddianame" dedi.

İmamoğlu'nun mahkeme heyetini "Siz bizi yargılayamazsınız bedelini ödeyeceksiniz"diyerek tehdit ettiğini belirten Şimşek, duruşmada yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sabah saatlerinde geldik nihayet kimlik tespitine geçildi yoklama yapıldı mahkeme heyeti tarafından önce bir sandalye krizi yaşandı Ekrem İmamoğlu öne oturmak istedi arkada bir arbede yaşandıktan sonra Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı yine korsan bir şekilde... Artık çıktıktan sonra mahkeme heyeti izin verdi kendisine konuşması için ancak Ekrem İmamoğlu savunma yapmaktan yani asrın yolsuzluğu ile ilgili savunma yapması gerekirken şunları söyledi: Kısaca mahkeme heyetine 'siz bizi yargılayamazsınız bedelini ödeyeceksiniz' diye tehdit etti savunma yapmadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i tehdit etti iddia makamının hazırladığı iddianame bir 'çöp iddianamesi' dedi. Turkuvaz Medya'yı hedef aldı. Turkuvaz Medya'nın yaptığı haberleri ahlaksız haberler olarak nitelendirdi iddianameye safsata dedi. Başsavcı Akın Gürlek'e 'Başsavcı görünümlü siyasetçi' dedi asrın yolsuzluğunun iddiasına ise asrın arsızlığı gibi Trump'a biliyorsunuz Donald Trump'a da Amerikan başkanı Donald Trump'a da dünyaya her tarafa ateş saçıyor ona da 'ejderha' dedi yani savunmayla ne alakası varsa söylüyor."