İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen ve 143 ayrı eylemde rüşvet ile yolsuzluk suçlamalarının yer aldığı davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.
YİNE SALONU KARIŞTIRDI
Duruşmanın ikinci gününde de gergin anlar yaşanırken, İmamoğlu'nun mahkeme heyetiyle tartışt ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.
İddianame özetinin ardından söz alan Ekrem İmamoğlu'nun Turkuvaz Medya'nın yaptığı haberleri "ahlaksız haberler" olarak hedef alırken iddianame için de"çöp iddianame"dedi.
Duruşmayı yerinden takip eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, mahkeme salonunda yaşananları aktararak İmamoğlu'nun savunma yapmak yerine mahkeme salonunu karıştırdığını aktardı.
İmamoğlu'nun mahkeme heyetini "Siz bizi yargılayamazsınız bedelini ödeyeceksiniz"diyerek tehdit ettiğini belirten Şimşek, duruşmada yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Sabah saatlerinde geldik nihayet kimlik tespitine geçildi yoklama yapıldı mahkeme heyeti tarafından önce bir sandalye krizi yaşandı Ekrem İmamoğlu öne oturmak istedi arkada bir arbede yaşandıktan sonra Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı yine korsan bir şekilde... Artık çıktıktan sonra mahkeme heyeti izin verdi kendisine konuşması için ancak Ekrem İmamoğlu savunma yapmaktan yani asrın yolsuzluğu ile ilgili savunma yapması gerekirken şunları söyledi: Kısaca mahkeme heyetine 'siz bizi yargılayamazsınız bedelini ödeyeceksiniz' diye tehdit etti savunma yapmadı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'i tehdit etti iddia makamının hazırladığı iddianame bir 'çöp iddianamesi' dedi. Turkuvaz Medya'yı hedef aldı. Turkuvaz Medya'nın yaptığı haberleri ahlaksız haberler olarak nitelendirdi iddianameye safsata dedi. Başsavcı Akın Gürlek'e 'Başsavcı görünümlü siyasetçi' dedi asrın yolsuzluğunun iddiasına ise asrın arsızlığı gibi Trump'a biliyorsunuz Donald Trump'a da Amerikan başkanı Donald Trump'a da dünyaya her tarafa ateş saçıyor ona da 'ejderha' dedi yani savunmayla ne alakası varsa söylüyor."
"GAZETECİLİK GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"
A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş da İmamoğlu'nun Turkuvaz Medya'yı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Karataş, kamuoyunu ilgilendiren konuların sorgulanmasının gazetecilik görevi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Turkuvaz Medya olarak yaptığımız haberler kamuoyunu ilgilendiren konularla ilgili. Boğaz'da boğaza nazır 3 villanın nasıl alındığını sormayacak mıyız? Belgeleriyle ortaya koyduğumuz bir konuyu kamuoyuyla paylaşmayacak mıyız? Eğer bu haberlerin aksi bir durum varsa mahkemeye çıkıp bunu söyleyebilir. Ama her biri milyonlarca dolarlık villalarla ilgili sorular sorulduğunda kalkıp buna 'ahlaksız haber' demek doğru değil."
TURKUVAZ MEDYA NEDEN HEDEFTE?
Turkuvaz Medya'nın hedef alınmasının arkasında ise söz konusu soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ederek iddiaları belgeleriyle kamuoyuna taşıması yer alıyor. Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber, Sabah ve Takvim Gazeteleri soruşturma dosyasındaki belge, ifade ve iddiaları haberleştirerek süreçte yaşanan gelişmeleri gündeme getirdi.
"Asrın yolsuzluğu" olarak nitelendirilen soruşturma kapsamında hazırlanan haberlerde, iddiaya göre kurulan ihale düzeni, bazı iş insanlarına yönelik baskı ve tehdit iddiaları ile belediye çevresinde oluşturulduğu öne sürülen çıkar ağları detaylı şekilde gündeme getirildi.
Yapılan yayınlarda, soruşturma dosyasındaki tanık beyanları, savcılık tespitleri ve mali incelemelere dayanan bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, söz konusu iddiaların aydınlatılması için yargı sürecinin takip edildiği vurgulandı.