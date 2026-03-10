Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat ve uluslararası temsilci olarak tanıtan Şerife Yılmaz, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.

Zanlının esnaftan başlayarak depremzedeleri, hacı adaylarını, siyasetçileri ve ünlü ekonomistleri hedef aldığı tespit edildi.

Yılmaz'ın inandırıcılığını artırmak için yapay zeka teknolojisiyle sahte belge ve görseller ürettiği belirlendi.

Şüpheli, paralarını isteyen alacaklıları gözaltına aldırmakla ve ilişki teklifini reddeden kamu görevlilerini sürgünle tehdit etti.

Dolandırıcılık faaliyetleri yürüten Şerife Yılmaz'ın asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığa manav, bahçıvan, lokanta, taksici gibi esnaf sınıfından başladığı tespit edildi. Yılmaz, "Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim" diyerek depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdı.

Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı. O da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.