Son dakika: Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran "Bin bir surat Şerife" tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, siyasetçi, iş insanı ve akademisyenleri dolandırdı. Yapay zekayla sahte belgeler üreten Yılmaz, depremzede ve hacı adaylarını da hedef aldı. Olumsuz yanıt verdiği kamu görevlilerini ‘görev yerini değiştirtmekle’ tehdit ettiği ortaya çıkan "Bin bir surat Şerife" lakaplı Şerife Yılmaz Emniyetin operasyonuyla tutuklandı.

  • Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat ve uluslararası temsilci olarak tanıtan Şerife Yılmaz, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.
  • Zanlının esnaftan başlayarak depremzedeleri, hacı adaylarını, siyasetçileri ve ünlü ekonomistleri hedef aldığı tespit edildi.
  • Yılmaz'ın inandırıcılığını artırmak için yapay zeka teknolojisiyle sahte belge ve görseller ürettiği belirlendi.
  • Şüpheli, paralarını isteyen alacaklıları gözaltına aldırmakla ve ilişki teklifini reddeden kamu görevlilerini sürgünle tehdit etti.
  • Dolandırıcılık faaliyetleri yürüten Şerife Yılmaz'ın asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tutuklanan Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığa manav, bahçıvan, lokanta, taksici gibi esnaf sınıfından başladığı tespit edildi. Yılmaz, "Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim" diyerek depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdı.

Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı.

O da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.

BİN BİR SURAT ŞERİFE

Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi ve kamu/özel sektör yöneticilerini de hedef aldı. Asıl amacı güvenlik bürokrasisine sızmaktı.

Şerife Yılmaz, akademik camia mensuplarını da es geçmedi. Kamuoyunca tanınan ünlü ekonomistler de radarına girdi.

YAPAY ZEKADAN İSTİFADE ETTİ

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanan Şerife Yılmaz, yapay zekayı kullandı. Yapay zeka ile sahte doküman ve görsel üreterek, geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu intibası uyandırdı. Sahte belgelerle kurbanlarına söylediği yalanları güçlendirdi.

GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRMEKLE TEHDİT ETTİ

Şerife Yılmaz, kamu görevlileri ile yakın ilişki geliştirme girişimlerinde de bulundu. Sevgili olma bahanesiyle kontak kurduğu kamu görevlilerinden, ilişki teklifine olumsuz yanıt verenleri, üst düzey tanıdıklarına şikâyet ederek "görev yerinin değiştirilmesi" ile tehdit etti.

