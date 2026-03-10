Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşüyor. Domenico Tedesco yönetiminde ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşacağına inanan Kanarya'da sürpriz bir futbolcu daha gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR OLAYI İÇİN KARAR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken maçın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Sarı-lacivertli ekipte yenilen iki gol sonrası tribünlerin hedefindeki isimlerden biri Mert Müldür oldu. Tepkilerin yalnızca milli futbolcuyla sınırlı kalmaması ve nişanlısı Koprena Andjela'nın da hedef alınması sonrası yönetim devreye girdi.
Samsunspor karşılaşmasının ardından tribünlerde yükselen tepki kısa sürede saha dışına da taştı. Mert Müldür'e yönelen ağır eleştirilerin yanı sıra statta bulunan nişanlısı Koprena Andjela'nın da sözlü saldırılardan etkilendiği belirtildi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar da yaşanan gerilimi daha da büyüttü.
TRİBÜNLERDE TEPKİ BÜYÜDÜ
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında yenilen gollerin ardından Mert Müldür eleştirilerin merkezindeki isim oldu. Tribünlerden gelen tepkiler maç sonrasında da sürdü. Yaşananların yalnızca futbolcuyu değil, tribünde yer alan yakın çevresini de etkilemesi dikkat çekti.
Sosyal medyada yapılan bir yorumda Mert Müldür'ün nişanlısına yönelik sert ifadeler kullanıldı. Koprena Andjela ise bu yoruma "İnşallah" yanıtını verdi. Bu gelişme, maç sonrasında yaşanan gerginliğin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
MERT MÜLDÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Müldür, kendisine gösterilen tepkiye saygı duyduğunu vurguladı. Futbolun içinde eleştiri ve tepkinin bulunduğunu belirten milli oyuncu, sahadaki sorumluluğu her zaman üstlendiğini ifade etti.
Mert Müldür açıklamasında, nişanlısının futbolun bir parçası olmadığını ve yalnızca kendisini desteklemek için tribünde bulunduğunu dile getirdi. Buna rağmen ağır sözlerin hedefi olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten tecrübeli futbolcu, nişanlısının stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mert Müldür ayrıca, Fenerbahçe forması için son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertli yönetim de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Kulüp, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Tribünde küfür ve hakaret içeren davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler için yaptırım uygulanacağı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin, belirlenen taraftarların kombinelerini iptal etmeyi ya da bu kişilere yeniden bilet satışını durdurmayı planladığı bildirildi. Böylece kulüp, futbolcu yakınlarının hedef alınmasına karşı net bir tavır ortaya koydu.
KRİZ SONRASI NET MESAJ
Mert Müldür çevresinde yaşanan bu gelişmeler, Samsunspor galibiyetinin ardından sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fenerbahçe cephesinde hem futbolcuya hem de ailesine uzanan tepkilere karşı yönetimin devreye girmesi, kulübün süreci doğrudan takip edeceğini gösterdi.
Samsunspor karşısında gelen 3 puanın ardından gündem saha dışına taşarken, Mert Müldür'ün yaptığı açıklama ve yönetimin aldığı tavır geceye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.
HAKEME SERT TEPKİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atarken, mücadele sonrası gündeme taşınan ayrıntılar dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte devre arasında yaşanan koridor gerilimi öne çıktı. Fenerbahçeli futbolcu Guendouzi ile yönetici Ertan Torunoğulları'nın, hakem Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, ligde iki maçlık puan kaybı serisinin ardından yeniden galibiyet sevinci yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, deplasmanda da Antalyaspor ile 2-2'lik eşitliğe razı olmuştu. Samsunspor karşısında alınan 3 puan, takım adına büyük önem taşırken maçın devre arasında yaşananlar da geceye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.
KORİDORLARDA TANSİYON YÜKSELDİ
Fenerbahçe-Samsunspor maçının devre arasında koridorlarda yaşanan diyaloglar gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte hem saha içinde hakem kararlarına tepki gösteren Guendouzi'nin hem de yönetici Ertan Torunoğulları'nın, soyunma odası koridorlarında Oğuzhan Çakır'a yönelik itirazlarını sürdürdüğü öğrenildi.
Karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından ayağından çıkan kramponunu uzun süre hakeme gösteren Guendouzi'nin, devre arasında da aynı pozisyon üzerinden tepkisini dile getirdiği belirtildi.
GUENDOUZI'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAZ
Sarı-lacivertli futbolcu Guendouzi'nin, hakem Oğuzhan Çakır'a koridorda doğrudan tepki gösterdiği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, saha içinde de aynı pozisyonu anlattığını hatırlatarak rakip futbolcuya neden kart çıkmadığını sorduğu ifade edildi.
Guendouzi'nin, "Hocam saha içinde de size gösterdim, kramponum ayağımdan çıktı. Buna nasıl kart göstermezsin. Rakip oyuncunun zaten sarı kartı var. Bu pozisyonda da kart görseydi atılacaktı" sözleriyle kararın etkisine dikkat çektiği öğrenildi.
ERTAN TORUNOĞULLARI DA DEVREYE GİRDİ
Koridordaki tartışma sırasında yalnızca Guendouzi'nin değil, yönetici Ertan Torunoğulları'nın da hakeme tepki gösterdiği belirtildi. Sarı-lacivertli idarecinin, Oğuzhan Çakır'a yönelik sözlerinde adil yönetim vurgusu yaptığı ifade edildi.
Ertan Torunoğulları'nın, "Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz lehimize bir şey yapılsın demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu sözler, Fenerbahçe yönetiminin hakem kararlarına yönelik tepkisini net biçimde ortaya koydu.
GERİ DÖNÜŞ GÜCÜ YARIŞI ATEŞLEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Kadıköy'de son anlarda gelen zafer, yalnızca haneye yazılan 3 puanla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte sezon boyunca oluşan dikkat çekici geri dönüş istatistiğini bir kez daha güçlendirdi.
Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Samsunspor'un öne geçtiği anlarda oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline alamasa da mücadeleden kopmadı. Sarı-lacivertliler, zaman zaman etkisiz kaldığı ve savunmada beklenmedik açıklar verdiği bölümlerde bile reaksiyon göstermeyi başardı. Bu direnç, maçın son düdüğüne kadar sürdü ve Kadıköy'de büyük sevinç yaşandı.
BU SEZON 5. KEZ GERİDEN GELDİ
Samsunspor karşısında ilk olarak 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Guendouzi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip daha sonra Mouandilmadji ile bir kez daha öne geçti ve sarı-lacivertlileri yeniden baskı altına aldı. Ancak ev sahibi ekip skora teslim olmadı. Mücadelenin 89. dakikasında Asensio'nun pasında Nene ağları havalandırdı ve skor 2-2'ye geldi. Uzatma dakikalarında ise Sidiki Cherif sahneye çıktı ve 90+5'te attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazanmış oldu. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca birçok maçta skora rağmen oyunun içinde kalmayı başardı ve geri dönüşleriyle öne çıkan bir takım görüntüsü verdi.
GERİ DÖNÜŞLER SERİYE DÖNÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu tablo, geri dönüşlerin artık istisna olmaktan çıktığını gösterdi. Sarı-lacivertli ekip daha önce Beşiktaş deplasmanında 0-2 geriden gelerek 3-2 kazanmış, Rizespor karşısında ise 0-2'lik skoru 5-2'ye çevirmişti. Alanyaspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçı kazanmayı başaran Kanarya, Trabzonspor karşısında da rakibinin açılış golüne rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.
Samsunspor maçında yaşanan senaryo da bu sezon sıkça görülen tabloyu bir kez daha tekrarladı. Fenerbahçe, skor dezavantajına rağmen oyundan düşmeyen yapısıyla bir kez daha sonuca gitmeyi başardı. Böylece sarı-lacivertlilerin geri dönüşleri, sezonun en belirgin özelliklerinden biri haline geldi.
İLK GOLÜ YEDİĞİ MAÇLARDA YIKILMADI
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ilk golü yediği karşılaşmalardaki performansı da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü kalesinde gördüğü 8 maçta da mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte toplam 18 puan toplayan Fenerbahçe, skor dezavantajına rağmen ayakta kalmayı başaran bir görüntü ortaya koydu.
Samsunspor karşısında gelen son galibiyet de bu istatistiği daha güçlü hale getirdi. Özellikle şampiyonluk yarışının hata kaldırmayan haftalarında alınan bu tür sonuçlar, takımın yarıştaki direncini artıran unsurlar arasında yer aldı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MESAJ
Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapattığı bir dönemde Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen kazanması, zirve takibinde önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu geri dönüşle puan yarışında kritik bir kaybın önüne geçti.
Kadıköy'de uzatma anlarında gelen galibiyet golü, yalnızca maçın skorunu belirlemedi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sezon boyunca ortaya koyduğu dirençli yapının da yeni bir göstergesi oldu. Sarı-lacivertliler, geri dönüşleriyle dikkat çektiği sezonda Samsunspor karşısında da aynı karakteri sahaya yansıttı.
ASENSIO'DAN ÖRNEK TAVIR
Fenerbahçe'de Samsunspor galibiyetinin perde arkasında Marco Asensio'nun gösterdiği fedakarlık öne çıktı. Süper Lig'in 25. haftasında sahasında kritik bir maça çıkan sarı-lacivertlilerde, İspanyol yıldızın son ana kadar forma giyip giyemeyeceği netlik kazanmamıştı. Buna rağmen deneyimli oyuncu, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve geri dönüş galibiyetinin kilit isimlerinden biri oldu.
Sezona damga vuran isimler arasında yer alan Marco Asensio, Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası soru işaretleri oluşturmuştu. Bu nedenle kupadaki Gaziantep FK deplasmanında kadroya alınmayan yıldız futbolcunun, Samsunspor maçı öncesinde de tam hazır olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde gözler maç gününe kadar Asensio'nun durumuna çevrilmişti.
TAKIMI YALNIZ BIRAKMAM DEDİ
Marco Asensio'nun cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenmanda da yer almaması, kadro dışında kalma ihtimalini güçlendirdi. Buna rağmen İspanyol futbolcunun kritik mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek sahada olmak istediğini net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun, "Çok kritik bir maç. Mutlaka oynayacağım. Böyle bir zamanda takımı yalnız bırakamam" sözleriyle görev almaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Tedesco, yıldız futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.
GERİ DÖNÜŞÜN MERKEZİNDE YER ALDI
Samsunspor karşılaşmasının gidişatı, Marco Asensio'nun oyundaki önemini daha da belirgin hale getirdi. Teknik heyetin planında yıldız oyuncunun maç içinde erken kenara alınması düşünülse de skorun 2-1'e gelmesi bu planı değiştirdi. Fenerbahçe'nin geri dönüş için risk aldığı dakikalarda Asensio sahada kaldı ve sonuca doğrudan etki etti.
Maçın 89. dakikasında Dorgeles Nene'nin attığı beraberlik golünde asisti yapan isim Marco Asensio oldu. İspanyol oyuncu, kritik anda yaptığı bu katkıyla sarı-lacivertli ekibin yeniden maça ortak olmasını sağladı. Fenerbahçe'nin 3-2 öne geçmesinin ardından ise bitiş düdüğüne çok kısa süre kala yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
ASİST ZİRVESİNE YERLEŞTİ
Samsunspor karşısında yaptığı asist, Marco Asensio adına istatistik anlamında da önemli bir eşik oldu. Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk isim olmayı başardı. Nene'ye attırdığı golle birlikte asist sayısını 10'a çıkaran Asensio, bu alanda zirveye yükseldi.
30 yaşındaki yıldızın ligde ayrıca 11 golü bulunuyor. Böylece Marco Asensio, Fenerbahçe'nin hücum üretiminde en belirleyici isimlerden biri olmayı sürdürdü. Samsunspor maçında ortaya koyduğu fedakarlık ve sonuca etki eden performans, yıldız oyuncunun takım içindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
KRİTİK GALİBİYETE DAMGA VURDU
Sahaya çıkıp çıkmayacağı maç gününe kadar netleşmeyen Marco Asensio, tüm belirsizliğe rağmen Fenerbahçe'nin en kritik akşamlarından birinde sorumluluk aldı. Sakatlığının etkilerine rağmen forma giyen İspanyol yıldız, geri dönüşün en önemli parçalarından biri haline geldi.
Sarı-lacivertlilerin Samsunspor karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyette yalnızca skora yaptığı katkıyla değil, ortaya koyduğu kararlılıkla da öne çıkan Marco Asensio, Fenerbahçe'de haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
CHERIF COŞTU
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezonun ikinci bölümünde hücum hattında önemli değişikliklere giden sarı-lacivertli ekip, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırdıktan sonra santrfor hattında genç bir isme yöneldi. Angers'tan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 19 yaşındaki forvet, kısa sürede takımın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Transfer sürecinde genç oyuncunun kariyer istatistikleri ve yaşının etkisiyle sarı-lacivertli taraftar cephesinde soru işaretleri oluşmuştu. Hücum hattında üç önemli ayrılığın ardından daha tecrübeli bir golcü beklentisi öne çıkarken, Sidiki Cherif tercihi eleştirileri de beraberinde getirdi. Buna rağmen genç futbolcu, aldığı süreyi iyi değerlendirerek bu tabloyu tersine çevirmeye başladı.
SON HAFTALARDA ÇIKIŞA GEÇTİ
Sidiki Cherif, özellikle Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrasında daha fazla süre almaya başladı. Teknik heyetin verdiği fırsatı iyi kullanan genç oyuncu, takımın hücum akışında daha görünür hale geldi. Sahada kaldığı dakikalarda hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle ön plana çıkan Cherif, Fenerbahçe'nin son dönemdeki hücum üretiminde önemli bir rol üstlendi.
Genç forvet, peş peşe oynanan 4 resmi maçta skor katkısı vererek dikkat çekici bir seri yakaladı. Nottingham Forest deplasmanında Kerem'e asist yapan Sidiki Cherif, Süper Lig'de Antalyaspor karşısında ağları havalandırdı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep maçında da gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, form grafiğini yukarı taşımayı sürdürdü.
SAMSUNSPOR MAÇINDA PERDEYİ KAPATTI
Sidiki Cherif'in yükselen performansının son halkası Samsunspor karşılaşmasında geldi. Genç futbolcu, mücadelede 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kritik anda sahneye çıkan Cherif, yalnızca skor tabelasına katkı vermedi, aynı zamanda Fenerbahçe'nin maçın son anlarında aldığı 3 puanın da başrol oyuncularından biri oldu.
Son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistle öne çıkan Sidiki Cherif, kısa süre içinde sarı-lacivertli takımın hücum hattında önemli bir alternatiften fazlası olduğunu gösterdi. Genç oyuncu, üst üste gelen skor katkısıyla Fenerbahçe'de dikkat çeken çıkışlardan birine imza attı.
TRANSFERDE HEDEF ASLLANI
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi santrfor arayışında öne çıkan isimlerden biri Fisnik Asllani oldu. Kosovan Football kaynaklı haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki golcüyü yaz transfer dönemi için gündemine aldı. Aynı iddialarda Chelsea'nin de Kosovalı forveti yakından takip ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattına doğrudan katkı verecek genç ve potansiyelli bir santrfor profili üzerinde durduğu aktarılıyor. Fisnik Asllani isminin yeniden gündeme gelmesi, Fenerbahçe'nin yaz aylarında forvet rotasyonunu güçlendirmeye yönelik planının dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Haberin kaynağında, oyuncunun sezon başında da kulübün radarına girdiği öne sürüldü.
RAKİP CHELSEA
Fisnik Asllani için yarışın tek taraflı olmadığı konuşuluyor. Kosovan Football kaynaklı paylaşımda Chelsea'nin de genç forvet için ilgisinin bulunduğu öne çıkarıldı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin olası bir hamlesinde yalnızca bonservis değil, Avrupa'dan gelecek rekabet de belirleyici olabilir. Şu aşamada iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmediği için süreç transfer iddiası olarak takip ediliyor.
HOFFENHEIM'DA SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Fisnik Asllani'nin Hoffenheim ile sözleşme durumu da transfer dosyasını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Bundesliga'nın resmi sitesine göre genç santrfor, Temmuz 2025'te yeni kontrat imzaladı ve kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldı. Transfermarkt verilerinde de oyuncunun kontrat bitiş tarihi 2029 olarak görünüyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri de dikkat çekici seviyede bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre 1.91 boyundaki santrforun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, Fenerbahçe'nin olası transferde önemli bir ekonomik sınavla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Fisnik Asllani, bu sezon Bundesliga'da etkili bir performans ortaya koydu. Bundesliga'nın resmi oyuncu profiline göre 2025-26 sezonunda 24 lig maçında 8 gol ve 5 asist üreten Kosovalı forvet, Hoffenheim hücum hattının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Bu üretken tablo, ilgiyi de artırdı.
23 yaşındaki golcü, fizik gücü, ceza sahası etkinliği ve bağlantı oyunundaki katkısıyla öne çıkıyor. Hoffenheim'da uzun vadeli sözleşmeye sahip olması, Alman kulübünü pazarlık masasında güçlü kılıyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi adıma dönüşecek bir süreç başlatması halinde zorlu bir rekabet ve yüksek maliyet tablosuyla karşılaşması bekleniyor.
DEV DÜELLO YAZIN
Şimdilik Fisnik Asllani transferi resmi aşamaya taşınmış değil. Ancak hem Fenerbahçe hem de Chelsea bağlantısının aynı dönemde gündeme gelmesi, genç santrforun yaz aylarının hareketli dosyalarından biri olacağını gösteriyor. Hoffenheim'daki sözleşme süresi, 30 milyon euroluk piyasa değeri ve yükselen performansı, Asllani'yi transfer pazarında öne çıkaran ana unsurlar olarak dikkat çekiyor.