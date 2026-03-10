GUENDOUZI'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAZ Sarı-lacivertli futbolcu Guendouzi'nin, hakem Oğuzhan Çakır'a koridorda doğrudan tepki gösterdiği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, saha içinde de aynı pozisyonu anlattığını hatırlatarak rakip futbolcuya neden kart çıkmadığını sorduğu ifade edildi. Guendouzi'nin, "Hocam saha içinde de size gösterdim, kramponum ayağımdan çıktı. Buna nasıl kart göstermezsin. Rakip oyuncunun zaten sarı kartı var. Bu pozisyonda da kart görseydi atılacaktı" sözleriyle kararın etkisine dikkat çektiği öğrenildi.

ERTAN TORUNOĞULLARI DA DEVREYE GİRDİ Koridordaki tartışma sırasında yalnızca Guendouzi'nin değil, yönetici Ertan Torunoğulları'nın da hakeme tepki gösterdiği belirtildi. Sarı-lacivertli idarecinin, Oğuzhan Çakır'a yönelik sözlerinde adil yönetim vurgusu yaptığı ifade edildi. Ertan Torunoğulları'nın, "Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz lehimize bir şey yapılsın demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu sözler, Fenerbahçe yönetiminin hakem kararlarına yönelik tepkisini net biçimde ortaya koydu.

GERİ DÖNÜŞ GÜCÜ YARIŞI ATEŞLEDİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Kadıköy'de son anlarda gelen zafer, yalnızca haneye yazılan 3 puanla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte sezon boyunca oluşan dikkat çekici geri dönüş istatistiğini bir kez daha güçlendirdi. Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Samsunspor'un öne geçtiği anlarda oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline alamasa da mücadeleden kopmadı. Sarı-lacivertliler, zaman zaman etkisiz kaldığı ve savunmada beklenmedik açıklar verdiği bölümlerde bile reaksiyon göstermeyi başardı. Bu direnç, maçın son düdüğüne kadar sürdü ve Kadıköy'de büyük sevinç yaşandı.

BU SEZON 5. KEZ GERİDEN GELDİ Samsunspor karşısında ilk olarak 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Guendouzi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip daha sonra Mouandilmadji ile bir kez daha öne geçti ve sarı-lacivertlileri yeniden baskı altına aldı. Ancak ev sahibi ekip skora teslim olmadı. Mücadelenin 89. dakikasında Asensio'nun pasında Nene ağları havalandırdı ve skor 2-2'ye geldi. Uzatma dakikalarında ise Sidiki Cherif sahneye çıktı ve 90+5'te attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazanmış oldu. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca birçok maçta skora rağmen oyunun içinde kalmayı başardı ve geri dönüşleriyle öne çıkan bir takım görüntüsü verdi.