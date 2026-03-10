ABD Başkanı Donald Trump 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olarak halefini belirlemek için harekete geçti.
TRUMP VANCE VE RUBIO'YU REKABETE SÜRÜKLÜYOR
Trump ABD'nin İran'ı bombalamaya başlamasından bir gün sonra Mar-a-Lago kulübünde onlarca bağışçı ile bir araya geldi. ABD gazetesi The Wall Street Journal'ın anlattığına göre katılımcılar antrikot ve biftek yerken Trump kalabalığa "JD Vance ve Marco Rubio hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Salonda bulunanların ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, Başkan Yardımcısı JD Vance'e göre daha coşkulu alkışladığı belirtildi.
MAGA İMPARATORLUĞUNUN VARİSİ KİM OLACAK?
ABD'de 2028 seçimlerine 2 buçuk yıldan daha uzun bir süre olsa da Trump'ın şimdiden MAGA imparatorluğuna uygun bir varis arayışında olduğu belirtiliyor. Trump aylardır danışmanlarına, bağışçılarına ve arkadaşlarına özel anketler yaparak Rubio ve JD Vance'in siyasi güçlü ve zayıf yönlerini soruyor ve bu iki genci birbirlerine karşı kışkırtıyor.
TRUMP KİME YAKINLIK GÖSTERİYOR?
Trump'la konuşan kişilere göre ABD Başkanı, Rubio'ya karşı bir yakınlık gösteriyor, onu özel olarak övüyor ve yakın çevresine eski Florida senatörünün seçilebilir olduğunu düşündüğünü söylüyor. Söz konusu kişiler, Trump'ın ikinci dönemindeki dış politika takıntısının, Rubio'yu yönetimin en dikkat çekici hamlelerinin merkezine yerleştirdiğine dikkat çekti ve Trump'ın sık sık Rubio'dan tavsiyeler aldığını belirtti.
Rubio ve Vance'in arkadaş olduğu belirtiliyor. Anketler, Vance'in 2028'de partinin adaylığını kazanmak için erken favori olduğunu gösteriyor. Vance ve Rubio'nun sözcüleri yorum yapmaktan kaçındı.
GENEL SEKRETERDEN SPEKÜLASYON UYARISI
Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, 54 yaşındaki Rubio ve 41 yaşındaki Vance'in yönetime eşit derecede iyi hizmet ettiğini ve medyadaki spekülasyonların bölücü olduğunu söyledi.
Trump, Rubio ve Vance arasındaki rekabeti körüklemeye devam ederek Washington'da kehanetlere yol açıyor ve Vance ile Rubio'nun dış müttefikleri arasında güvensizliği artırıyor.
INFLUENCERLARA VANCE KARŞITLIĞI İÇİN PARA İDDİASI
Vance'in destekçileri son aylarda, sağ görüşlü influencerların çevrimiçi olarak başkan yardımcısını eleştirmeleri için para alındığını öne sürdüler. Başkanın oğlu ve Vance'in tutkulu bir destekçisi olan Donald Trump Jr., ccak ayında, başkan yardımcısını zayıflatmak için yürütüldüğü iddia edilen operasyonu"tarih boyunca sosyal medyada gördüğüm en açık ve aleni operasyon"olarak nitelendirdi.
BEYAZ SARAY'DA İKİ AYRI KAMP
The Wall Street Journal'a göre yönetim içinde Trump'ın en büyük destekçileri arasında iki kamp oluşuyor.
Vance, Donald Trump Jr'ın yanı sıra birçok güçlü MAGA destekçisine sahip. ABD'nin ünlü sunucusu Tucker Carlson ile arkadaş ve saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk'ün eşi ve grubunun da desteğine sahip. Vance'e destek için eyalet ofislerinin kurulması planlanırken Beyaz Saray içinden bazı isimler, bu desteği aceleci buldu ve grubun Trump'ın önüne geçtiğini düşündü.
Rubio, 2016 kampanyasını destekleyen ve ileride tekrar yarışmasını isteyen Florida'daki birçok güçlü isim, etkili Hispanik Cumhuriyetçiler, büyük bağışçılar ve taban örgütleyicilerle yakın ilişkilere sahip.
İSRAİL KARŞITLARININ VANCE ENDİŞESİ
Bazı Yahudi bağışçılar ise Vance'in Carlson ile olan ilişkisi konusunda tedirgin. Bağışçılar, eski Fox News sunucusunu, konuyla ilgili bilgisi olanlara göre, İsrail karşıtı olarak görüyor.
Trump geçtiğimiz hafta Rubio için "Marco bence tarihteki en iyi dışişleri bakanı olarak anılacak. Bu benim görüşüm. Tabii biraz taraflıyım çünkü onu seviyorum."dedi. Şubat ayında valilerle konuşurken Trump, Vance'i "zeki bir adam" olarak nitelendirdi ve zaman zaman "biraz sert olabileceğini" söyledi. Trump "Onu biraz yavaşlatmamız lazım."dedi. Ardından Rubio'yu "karşıt uç" olarak tanımladı ve "Marco bunu kadife eldivenle yapıyor ama bu yine de öldürücü."ifadelerini kullandı.
VENEZUELA VE İRAN SALDIRILARINDA RUBIO TRUMP'IN YANINDAYDI
Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde İran'a saldırı başlatırken ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu kaçırırken Rubio başkanın yanında, Mar-a-Lago'daydı. Vance ise sanal olarak katıldı. Beyaz Saray yetkilileri, güvenlik protokolleri nedeniyle Vance'in şahsen orada bulunamadığını, kulübe girip çıkan çok sayıda araç konvoyunun düşmanlara yaklaşan askeri harekat konusunda ipucu verebileceğini söyledi. Ayrıca Vance'in her iki operasyonun planlanmasında ve yürütülmesinde merkezi bir rol oynadığını belirttiler.
VANCE İKİ GÜN SESSİZ KALDI
İran saldırısının ardından Vance iki gün boyunca sessiz kaldı. Vance'e yakın kişiler, İran'a yönelik saldırıyı desteklediğini ancak uzun sürecek bir savaş olasılığından endişe duyduğunu söyledi.
Pazartesi günü Trump'a kendisi ile Vance arasında İran operasyonu konusunda herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığı soruldu. Trump, "Felsefi olarak bana göre biraz farklıydı. Bence belki gitmek konusunda o kadar hevesli değildi, ama yine de oldukça hevesliydi."dedi.
Vance ve Rubio'nun kaderini ise ABD'de yaklaşan ara seçimler belirleyecek.