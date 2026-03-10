Vance, Trump, Rubio

TRUMP KİME YAKINLIK GÖSTERİYOR?

Trump'la konuşan kişilere göre ABD Başkanı, Rubio'ya karşı bir yakınlık gösteriyor, onu özel olarak övüyor ve yakın çevresine eski Florida senatörünün seçilebilir olduğunu düşündüğünü söylüyor. Söz konusu kişiler, Trump'ın ikinci dönemindeki dış politika takıntısının, Rubio'yu yönetimin en dikkat çekici hamlelerinin merkezine yerleştirdiğine dikkat çekti ve Trump'ın sık sık Rubio'dan tavsiyeler aldığını belirtti.

Rubio ve Vance'in arkadaş olduğu belirtiliyor. Anketler, Vance'in 2028'de partinin adaylığını kazanmak için erken favori olduğunu gösteriyor. Vance ve Rubio'nun sözcüleri yorum yapmaktan kaçındı.

GENEL SEKRETERDEN SPEKÜLASYON UYARISI

Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, 54 yaşındaki Rubio ve 41 yaşındaki Vance'in yönetime eşit derecede iyi hizmet ettiğini ve medyadaki spekülasyonların bölücü olduğunu söyledi.

Trump, Rubio ve Vance arasındaki rekabeti körüklemeye devam ederek Washington'da kehanetlere yol açıyor ve Vance ile Rubio'nun dış müttefikleri arasında güvensizliği artırıyor.

INFLUENCERLARA VANCE KARŞITLIĞI İÇİN PARA İDDİASI

Vance'in destekçileri son aylarda, sağ görüşlü influencerların çevrimiçi olarak başkan yardımcısını eleştirmeleri için para alındığını öne sürdüler. Başkanın oğlu ve Vance'in tutkulu bir destekçisi olan Donald Trump Jr., ccak ayında, başkan yardımcısını zayıflatmak için yürütüldüğü iddia edilen operasyonu"tarih boyunca sosyal medyada gördüğüm en açık ve aleni operasyon"olarak nitelendirdi.