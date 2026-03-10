

İNGİLTERE'DEN İKİ ADAY

Bu talebin ardından siyah-beyazlı yönetimin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın, Tottenham Hotspur forması giyen Kevin Danso ile Fulham'da oynayan Issa Diop'u transfer listesine aldığı ifade edildi.

Kulüp yönetiminin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.