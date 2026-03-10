CANLI YAYIN
Beşiktaş'tan çifte harekat! Kevin Danso ve Issa Diop hamlesi

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta savunma hattı için transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların Kevin Danso ve Issa Diop’u gündemine aldığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden Emmanuel Agbadou seviyesinde bir stoper istediği öğrenildi.

İNGİLTERE'DEN İKİ ADAY

Bu talebin ardından siyah-beyazlı yönetimin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın, Tottenham Hotspur forması giyen Kevin Danso ile Fulham'da oynayan Issa Diop'u transfer listesine aldığı ifade edildi.

Kulüp yönetiminin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSLARI

27 yaşındaki Avusturyalı savunmacı Kevin Danso, bu sezon Tottenham formasıyla 25 maçta görev aldı. Deneyimli stoperin kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Fransız stoper Issa Diop ise bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı. Diop'un İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

