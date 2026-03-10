İran'a İsrail-ABD saldırıları

SAVAŞ ORTA DOĞU'NUN ÖTESİNE TAŞINDI

Öte yandan savaş aslında Orta Doğu'nun da çok ötesine yayılarak Avrupa ordularını çatışmaya dahil etti ve NATO'yu ilk kez müttefik toprakları üzerinde İran füzelerini düşürmeye zorladı.

İran yapımı bir İHA'nın Kıbrıs'taki bir İngiliz hava üssünü hedef almasının ardından Fransa, İngiliz savaş gemilerine katılarak nükleer enerjili uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs'a asker sevk etti. Avustralya pazartesi günü yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinin İran'dan korunmalarına yardımcı olmak için füze ve radar uçağı göndereceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta bir ABD denizaltısı Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisine saldırmıştı.