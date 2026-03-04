İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini belirterek,"İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söylemişti. Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."
ABD VE İSRAİL BAĞLANTILI GEMİLERE "HÜRMÜZ" RESTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj verdi.
"YAKLAŞIN VE DENEYİN"
Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin"ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı.