ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken emperyalist fitne bezirganları "İran'dan sonra Sıra Türkiye'de" algısını işlemeye kalktı. CIA ve MOSSAD'ın etki ajanları, derin Amerika'nın 5. kol aparatları ve İsrailli siyasetçiler peşi sıra skandal paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" paylaşımıyla tepkileri üzerine çeken CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, bu kez İran'daki kameraların hacklenmesi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.





RUBIN: TAHRAN'DA KAMERALAR HACKLENDİ AYNI DURUM İSTANBUL VE ANKARA'DA DA OLABİLİR



Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Rubin "İsrail'in, Tahran'daki trafik kameralarını hacklediği için tüm İranlı liderlerin ve generallerin nerede olduğunu bildiği iddia ediliyor. Aynı durumun İstanbul ve Ankara'da da geçerli olması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.



Azılı Türkiye düşmanı Rubin, İsrail ve ABD'den Türk siyasetçilerin, MİT görevlilerinin, askeri yetkililer ve drone üretimi yapanların bilgilerini deşifre etmesini istedi.

Üstelik bu bilgilerin PKK başta olmak üzere YPG ve diğer terör bileşenlerine verilmesi gerektiğini savundu.