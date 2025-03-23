ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken emperyalist fitne bezirganları "İran'dan sonra Sıra Türkiye'de" algısını işlemeye kalktı.
CIA ve MOSSAD'ın etki ajanları, derin Amerika'nın 5. kol aparatları ve İsrailli siyasetçiler peşi sıra skandal paylaşımlarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" paylaşımıyla tepkileri üzerine çeken CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, bu kez İran'daki kameraların hacklenmesi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.
RUBIN: TAHRAN'DA KAMERALAR HACKLENDİ AYNI DURUM İSTANBUL VE ANKARA'DA DA OLABİLİR
Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Rubin "İsrail'in, Tahran'daki trafik kameralarını hacklediği için tüm İranlı liderlerin ve generallerin nerede olduğunu bildiği iddia ediliyor. Aynı durumun İstanbul ve Ankara'da da geçerli olması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
Azılı Türkiye düşmanı Rubin, İsrail ve ABD'den Türk siyasetçilerin, MİT görevlilerinin, askeri yetkililer ve drone üretimi yapanların bilgilerini deşifre etmesini istedi.
Üstelik bu bilgilerin PKK başta olmak üzere YPG ve diğer terör bileşenlerine verilmesi gerektiğini savundu.
CIA'DEN "TÜRKİYE-İSRAİL SAVAŞI" SENARYOSU
Türkiye ve İsrail arasında savaş senaryoları dile getiren CIA, trafik kameralarının suikast için kullanabileceğini öne sürdü.
Michael Rubin, "Eğer gelecekte İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olursa, hareketleri trafik kameraları tarafından takip edilen bu kişilerin ne kadar süre hayatta kalacağı düşünülüyor? Bir dakika mı? Beş dakika mı? Muhtemelen daha uzun değil" şeklinde konuştu.
Öte yandan MOSSAD'ın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyon öncesinde Tahran'daki trafik kamerası ağına sızdığı iddia edilmiş, İsrailli ajanların yıllar boyunca başkentteki kameralar üzerinden Hamaney'i, korumalarını ve üst düzey yetkilileri izlediği öne sürülmüştü.
İSRAİL'E "İSTANBUL SENİN" DEYİP CIA'YE KAMERALARI VERDİLER
Tahran'daki güvenlik zafiyeti CIA ve MOSSAD'ın iştahını kabartırken; Rubin'in trafik kameraları üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalkması akıllara Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk dosyasını getirdi.
Bilindiği üzere milyonlarca İstanbullunun kişisel verileri İmamoğlu'nun talimatı doğrultusunda CIA, MOSSAD ve MI6 bağlantılı Hüseyin Gün'e ve adamlarına ulaştırıldı.
"16 MİLYON İNSANIN CEP TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"
Bu sadece bir veri hırsızlığı yahut dijital seçim çalışmasına indirgenecek kadar basit ve masum bir durum değil... Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı "İstanbul Senin" isimli uygulamadan İsrail menşeili firma çıktı.
Yani İstanbul'un dijital ayak izi her an İsrailli bir yetkilinin masasına geliyor.
KAMERALAR 5 MİLYON DOLARA CIA Mİ VERİLDİ?
Dahası trafik kameraları Ekrem İmamoğlu eliyle ABD'nin eline verildi.
22 Eylül 2020'de İmamoğlu ve dönemin ABD Büyükelçisi David Satterfield trafik sistemiyle ilgili karanlık bir anlaşmaya imza attı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ABD'li kamu ticari kamu kuruluşu Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında ''İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi''nde kullanılmak üzere 5 milyon 117 bin dolarlık hibe anlaşması imzalandı. İmza törenine Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de katıldı.
Bu anlaşma ile İstanbul'un tüm dijital verisi ve stratejik kamera ağı Amerikan şirketi SAS üzerinden CIA'ya aktarıldığı iddia edildi.
İBB DELİL KARARTTI: APAR TOPAR HABERİ SİLDİLER
İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasının ardından CHP'li İBB yönetimi delil karartmak için kolları sıvadı. ABD ile imzaladıkları 5 milyon 117 bin dolarlık hibe anlaşmasının duyurusu İBB'nin resmi sitesinden kaldırıldı.
İBB, CHP ELİYLE CASUSLUK FAALİYETLERİNE MEZE EDİLDİ
MOSSAD ve CIA'in Hamaney ve İranlı üst düzey devlet yetkililerine suikastlarda Tahran'daki trafik ışıkları kameralarına sızarak şahısları takip etmesi göz önünde bulundurulduğunda Ekrem İmamoğlu ve CHP'li İBB yöneticilerinin milli güvenliğimizi tehdit eden tehlikelere kapı araladığı görülmüş oldu.
CIA'in Türkiye üzerine sinsi planlar kurduğu böylesi bir denklemde İBB, CHP eliyle casusluk faaliyetlerine meze edildi.