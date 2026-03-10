OSIMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçı öncesi Victor Osimhen için unutulmaz bir koreografiye imza attı. RAMS Park'ta kuzey kale arkasında sergilenen özel çalışmada Nijeryalı yıldız için "Biz bir aileyiz, aile her şeydir" mesajı öne çıktı.

Sarı-kırmızılı tribünlerin hazırladığı görsel çalışmada Osimhen'in hayat hikâyesine dair detaylara da yer verildi. Koreografide yıldız futbolcunun annesine atıf yapılırken, kucağında çocuğuyla yer aldığı görseller de kullanıldı. Böylece tribünler, Liverpool karşılaşması öncesinde Osimhen'e yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir mesaj verdi.

Koreografinin ardından Victor Osimhen'in duygusal anlar yaşadığı görüldü. Nijeryalı golcü gözyaşlarına hakim olamadı. RAMS Park'taki bu anlar, maç öncesinin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.