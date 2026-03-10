Galatasaray, Liverpool ile Rams Park'ta karşılaştı. Cimbom, İngiliz devini 1-0 mağlup etti.
Okan Buruk ve öğrencileri kritik randevuyu Mario Lemina'nın golüyle kazanarak gelecek hafta Anfield Road'da oynanacak karşılaşma için üstünlüğü ele geçirdi.
Cimbom'da Davinson Sanchez gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.
16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.
21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
57. dakikada savunmada Wilfried Singo'nun uzaklaştırdığı topu kontrol eden Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı pasında araya giren Hugo Ekitike, savunmada Davinson Sanchez'i geçip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
70. dakikada sol taraftan Dominik Szoboszlai'nin kullandığı kornerde altıpas içinde Ibrahima Konate'ye çarpan top ağlara gitti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonda elle oynamaya olduğunu işaret eden hakem Manzano, golü iptal etti.
81. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Robertson'ın içeri çevirdiği topa savunmadan Davinson Sanchez'in ters vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL
GOOOLLL! Victor Osimhen indirdi Mario Lemina tamamladı! Temsilcimiz Galatasaray, maçın maçında öne geçti! 1-0! pic.twitter.com/T9g3fMudGB— TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026
OSIMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ
Galatasaray taraftarı, Liverpool maçı öncesi Victor Osimhen için unutulmaz bir koreografiye imza attı. RAMS Park'ta kuzey kale arkasında sergilenen özel çalışmada Nijeryalı yıldız için "Biz bir aileyiz, aile her şeydir" mesajı öne çıktı.
Sarı-kırmızılı tribünlerin hazırladığı görsel çalışmada Osimhen'in hayat hikâyesine dair detaylara da yer verildi. Koreografide yıldız futbolcunun annesine atıf yapılırken, kucağında çocuğuyla yer aldığı görseller de kullanıldı. Böylece tribünler, Liverpool karşılaşması öncesinde Osimhen'e yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir mesaj verdi.
Koreografinin ardından Victor Osimhen'in duygusal anlar yaşadığı görüldü. Nijeryalı golcü gözyaşlarına hakim olamadı. RAMS Park'taki bu anlar, maç öncesinin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.
CİMBOM'A EFSANE DESTEK
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan karşılaşmayı tribünden izlemek için RAMS Park'a geldi.
Karşılaşma öncesinde tribünlere çıkan Terim, Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim de maç öncesinde yaptığı paylaşımla gündem oldu. Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihte bir ilk olacak! Sahada değil tribünde taraftar olarak babacığımla maç!" ifadelerini kullandı.
PERDEYİ LEMINA AÇTI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında maça golle başladı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray cephesinde geceye erken damga vuran isim, orta sahadan gelip fileleri havalandıran Gabonlu yıldız oldu.
LIVERPOOL KARŞISINDA ERKEN AVANTAJ
Karşılaşmanın ilk dakikalarında tribün desteğini arkasına alan Galatasaray, baskısını kısa sürede skora yansıttı. Liverpool önünde henüz 7. dakikada gelen gol, sarı-kırmızılı takıma hem skor üstünlüğünü hem de maçın başında moral avantajını getirdi. Galatasaray, Avrupa gecesine hızlı giriş yaparken RAMS Park tribünleri de büyük sevinç yaşadı.
LEMINA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK
Mario Lemina, Liverpool ağlarına gönderdiği topla UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydetti. UEFA'nın maç öncesi oyuncu istatistiklerinde Lemina'nın bu sezon turnuvada 8 maçta 0 golü görünüyordu. Liverpool karşısında gelen bu vuruşla birlikte deneyimli futbolcu, Devler Ligi kariyerindeki gol perdesini açtı.
BURUK'TAN FARKLI DOKUNUŞ
Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de yer verdiği Roland Sallai ile Leroy Sane'yi bu kez yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, bu iki ismin yerine Wilfried Singo ile Noa Lang'ı sahaya sürdü. Böylece Galatasaray, Liverpool karşısına derbi kadrosuna göre savunma ve hücum hattında yapılan iki dokunuşla çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlarken teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'iyle başladı
RAMS PARK'TA CEHENNEM MESAJI
Galatasaray taraftarı da maç öncesinde tribünlerde dikkat çeken pankartlarla geceye damga vurdu. Doğu tribününde, geçmişte Manchester United karşılaşmalarıyla özdeşleşen "Welcome to Hell" göndermesi taşıyan "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" mesajı yer aldı. Güney tribününde ise Liverpool'un ünlü marşına atıfla "Sami Yen cehenneminde yalnızsın" pankartı açıldı.
LIVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRK PANKARTI
Konuk takım tribününde de dikkat çeken bir mesaj vardı. Liverpool taraftarları, İngilizce olarak "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yer aldığı Atatürk pankartını açtı. Maç öncesi atmosferde bu görüntü, statta öne çıkan detaylardan biri oldu.
HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da statta takip etti. RAMS Park'a gelen Hacıosmanoğlu'nun, mücadele öncesinde Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandığı aktarıldı. Şampiyonlar Ligi gecesinde saha içindeki kadro tercihleri kadar tribünlerdeki atmosfer ve protokol katılımı da dikkat çekti.
BAKAN BAK DA YERİNİ ALDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RAMS Park'ta oynanan mücadele için stada gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.
Galatasaray-Liverpool karşılaşmasına ilginin yüksek olduğu gecede, protokolde dikkat çeken isimlerden biri de Osman Aşkın Bak oldu. Mücadeleyi yerinde izlemek üzere RAMS Park'a gelen Bakan Bak, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri tarafından karşılandı.
SANCHEZ CEZALI
Galatasaray, Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında savunmanın önemli isimlerinden Davinson Sanchez'den kötü haber aldı. Kolombiyalı stoper, mücadelede gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyme hakkını kaybetti.
ANFIELD'DA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Liverpool maçı öncesinde yedi futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu ve Davinson Sanchez bu listedeki isimlerden biriydi. Kolombiyalı savunmacı gördüğü kartla birlikte İngiltere'deki rövanşta cezalı duruma düştü.