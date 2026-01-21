SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom 52 bin taraftarının karşısında Atletico Madrid’i ağırlayacak

6 maç sonunda 9 puanla 18. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devinden 1 puan bile alırsa çok büyük ihtimalle play-off b-i letini kapacak. Ancak Galatasaray 20.45’te başlayacak olan zorlu maçta galibiyet için savaşacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2026
Cimbom 52 bin taraftarının karşısında Atletico Madrid’i ağırlayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haydi Cimbom, haydi Cimbom haydi... Tam zamanı şimdi... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray bu akşam en önemli sınavına çıkacak.

2'DE 0 OLSA BİLE ŞANS VAR

Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Atletico Madrid'i Rams Park'ta ağırlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. 6 maç sonunda 9 puanla 18. sırada bulunan temsilcimiz bugün 1 puan dahi alması durumunda çok büyük ihtimalle lig aşamasını ilk 24 içinde bitirmeyi garantileyecek ve play-off biletini alacak. Gelecek hafta Manchester City deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın 2'de 0 yapması halinde bile tur için çok ciddi bir şansı bulunuyor.

LIVERPOOL'U DEVİRMİŞTİK

Şu ana kadar Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax karşısında kazanan Sarı-Kırmızılılar buna karşın Eintracht Frankfurt, Union SG ve Monaco karşısında mağlubiyet yaşadı.

HENÜZ GALİBİYETİMİZ YOK

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa'da bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Cimbom henüz galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. İki takım son olarak 25 Kasım 2015'te Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.


2 İYİ 1 KÖTÜ HABER

Atletico maçı öncesi Galatasaray'a 2 iyi, 1 de kötü haber geldi. Uzun sürmesi beklenen sakatlığı geçen Gabriel Sara bugün kadroda olacak. Afrika Kupası'ndan bu sabah dönecek olan Jakobs da zorlu maçta forma giyebilecek. Sakatılığı süren Singo'nun ise takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

SAKATLIĞI KRONİK DEĞİL

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili konuştu. Singo'nun kronik sakat olmadığını belirten İnce, "Singo sakat alınmadı. Farklı sakatlıklar geçirdi. 8-10 güne daha iyi duruma gelecek" dedi.

ASLAN'DAN DEV KARAR

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında mali anlamda önemli bir tablo ortaya koydu. Sarı-Kırmızılı kulüp, hasılatını yüzde 60 artırarak 9.6 milyar TL'ye çıkarırken, aynı dönemde 1.6 milyar TL brüt, 1.4 milyar TL de net kâr elde etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halka kapatıldı Dilek İmamoğlu’na tahsis edildi! Emirgan Korusu’nda olan biten TAKVİM’de
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye’de ’Tek Devlet’ dönemi: Beraber çalışacağız
İdefix
CHP’li belediyeler izledi devlet müdahale etti! Susuzluğa yönetmelik hamlesi
Şam ve YPG arasında Haseke anlaşması! Abdi’ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Başkan Erdoğan Atlas Çağlayan’ın annesiyle görüştü: Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız
Nusaybin sınırında iki ayaklı oyun! Türk bayrağına saldırı sonrası ortalık karıştıran DEM Parti’den açıklama
YPG’liler Nusaybin hududunda Türk bayrağına el uzattı! Kabine, AK Parti ve MSB’den peş peşe mesajlar: Kalleş saldırı cezasız kalmayacak
Abdi Şam’da pazarlığa kalkınca Barrack fırçaladı! ABD’den tekme yiyen YPG kamptaki DEAŞ’lıları saldı | El Hol’ün arka planı
Başkan Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde açıkladı: 23 yılda 13 bin 448 eser ülkemize iadesini sağladık
Terörsüz Türkiye’ye Nusaybin sabotajı! DEM Parti’den PYD ve Kandil’le organize provokasyon
Barış Kurulu tüzüğünde Gazze’nin adı yok mu? İlk taslak İsrail basınından sızdı: Tek satır bile yer verilmedi
Dijital Telif Yasası can suyu olacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas açıkladı: Emeği olan hakkını alacak
Galatasaray’ın yeni transferi belli oldu! Maçtan sonra İstanbul’da kalacak
Trump’tan Fransa’ya vergi Macron’a ifşa: Mesajlarını paylaştı! Grönland’a bayrak dikti Starmer’a aptal dedi
Süreç sınanıyor! PKK/KCK’dan ayaklanma çağrısı: Elebaşı Mustafa Karasu’dan Suruç provokasyonu
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
Terörsüz Türkiye sürecine Karayılan zehri! PKK elebaşından SDG için silaha sarılırız mesajı: Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mehmet Üstündağ gözaltına alındı!
Ekranda A.B.İ evde baba! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının 10 yıllık kronolojisi: Cunda’dan 2 prensese...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Galatasaray’ı bekleyen zorlu fikstür Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür Crystal Palace’tan Jayden Oosterwolde hamlesi! Crystal Palace'tan Jayden Oosterwolde hamlesi! Beyaz Saray’da gizli sığınak: Trump’ın balo salonunun altından çıktı Beyaz Saray’da gizli sığınak: Trump’ın balo salonunun altından çıktı Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Kante’nin takım arkadaşına kanca Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Kante'nin takım arkadaşına kanca Başkan Erdoğan Külliye’de Özbek heyetini kabul etti Başkan Erdoğan Külliye'de Özbek heyetini kabul etti