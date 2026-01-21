Cimbom 52 bin taraftarının karşısında Atletico Madrid’i ağırlayacak

Haydi Cimbom, haydi Cimbom haydi... Tam zamanı şimdi... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray bu akşam en önemli sınavına çıkacak.

2'DE 0 OLSA BİLE ŞANS VAR

Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Atletico Madrid'i Rams Park'ta ağırlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. 6 maç sonunda 9 puanla 18. sırada bulunan temsilcimiz bugün 1 puan dahi alması durumunda çok büyük ihtimalle lig aşamasını ilk 24 içinde bitirmeyi garantileyecek ve play-off biletini alacak. Gelecek hafta Manchester City deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın 2'de 0 yapması halinde bile tur için çok ciddi bir şansı bulunuyor.

LIVERPOOL'U DEVİRMİŞTİK

Şu ana kadar Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax karşısında kazanan Sarı-Kırmızılılar buna karşın Eintracht Frankfurt, Union SG ve Monaco karşısında mağlubiyet yaşadı.

HENÜZ GALİBİYETİMİZ YOK

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa'da bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Cimbom henüz galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. İki takım son olarak 25 Kasım 2015'te Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.



2 İYİ 1 KÖTÜ HABER

Atletico maçı öncesi Galatasaray'a 2 iyi, 1 de kötü haber geldi. Uzun sürmesi beklenen sakatlığı geçen Gabriel Sara bugün kadroda olacak. Afrika Kupası'ndan bu sabah dönecek olan Jakobs da zorlu maçta forma giyebilecek. Sakatılığı süren Singo'nun ise takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

SAKATLIĞI KRONİK DEĞİL

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili konuştu. Singo'nun kronik sakat olmadığını belirten İnce, "Singo sakat alınmadı. Farklı sakatlıklar geçirdi. 8-10 güne daha iyi duruma gelecek" dedi.

ASLAN'DAN DEV KARAR

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında mali anlamda önemli bir tablo ortaya koydu. Sarı-Kırmızılı kulüp, hasılatını yüzde 60 artırarak 9.6 milyar TL'ye çıkarırken, aynı dönemde 1.6 milyar TL brüt, 1.4 milyar TL de net kâr elde etti.