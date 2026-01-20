Golü olmayan milli oyuncunun performansı tartışılıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana 6 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Jhon Duran'ın takıma dönmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakması bekleniyor. Musaba solda, Nene sağda ve Duran ise forvet hattında görev alacak. Süper Lig'de 14 maçta 1 golü olan Kerem, 3 de asist yaptı.

ATLETICO MADRID'IN HEDEFİ ARCHİE BROWN

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği 23 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown için transfer ihtimali belirdi. Sport Mediaset'in aktardığı habere göre İspanyol devi Atletico Madrid, Archie Brown'ın peşinde... La Liga ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde İngiliz sol bek için çalışma başlatacak.