PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Golü olmayan milli oyuncunun performansı tartışılıyor

9 Kasım’dan beri Süper Lig’de golü olmayan milli oyuncunun performansı tartışılmaya başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Golü olmayan milli oyuncunun performansı tartışılıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana 6 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Jhon Duran'ın takıma dönmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakması bekleniyor. Musaba solda, Nene sağda ve Duran ise forvet hattında görev alacak. Süper Lig'de 14 maçta 1 golü olan Kerem, 3 de asist yaptı.

ATLETICO MADRID'IN HEDEFİ ARCHİE BROWN

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği 23 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown için transfer ihtimali belirdi. Sport Mediaset'in aktardığı habere göre İspanyol devi Atletico Madrid, Archie Brown'ın peşinde... La Liga ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde İngiliz sol bek için çalışma başlatacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan YPG’ye ve İsrail’e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... Terörün devri kapandı | Atlas Çağlayan’ın hesabı sorulacak
Ahmed Şara–Mazlum Abdi görüşmesi sonuçsuz kaldı iddiası
A.B.İ.
Suriye’de tokat yiyen ’CIA’sal şeytanlar devrede! Rubin’den hem Türkçe hem Kürtçe iç savaş tehdidi: PKK’ya silaha sarılın mesajı
Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek
YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı
Türk Telekom
90+5’te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Suriye’de özerklik rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı
Taslak raporda uzlaşı! MHP’den Suriye vurgulu mesaj |Umut hakkı çıkışı: Süreç yasası var
Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain
D&R
Rabia Karaca çözüldü: İBB’nin parası Sarı Oda’da kumara gitti
Suriye’de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürüdü: SDG’nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları belli oluyor: 13.790 konut için asil-yedek hak sahipleri listesi
Suriye ordusu SDG’yi süpürdü! Türkiye sınırı temizlendi: Ateşkes imzalandı!
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan açıkladı: Avrupa’da lideriz! Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan açıkladı: Avrupa'da lideriz! İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye’de nasıl kaybetti? Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti? Taslak raporda uzlaşı! MHP’den Suriye vurgulu mesaj |Umut hakkı çıkışı: Süreç yasası var Taslak raporda uzlaşı! MHP'den "Suriye" vurgulu mesaj |"Umut hakkı" çıkışı: "Süreç yasası var" Suriye’de özerklik rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı Suriye’de "özerklik" rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı