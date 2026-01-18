Siyah-Beyazlı ekip 22 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak üzere

Trabzonspor, Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli sol beki Mathias Lovik ile anlaşmaya vardı. Karadeniz devinin, Serie A ekibi ile genç savunma oyuncusu için 3 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Lovik'in Türkiye'ye getirilip sağlık kontrolünden geçirilmesi ve 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu sezon Serie A'da 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve Konferans Ligi'nde 5 maçta (270 dakika) forma giyen Lovik, Norveç U21'de de 7 kez ter döktü. Karadeniz Fırtınası, Norveç ekibi Sarpsborg'un 22 yaşındaki Norveçli golcüsü Daniel Karlsbakk'la da anlaştı. Genç yıldızın menajeri ile İstanbul'da görüşen ve el sıkışan Trabzonspor, Norveç kulübüyle ödeme şartları konusunda görüşmelerine devam ediyor.

Haber: Yunus Emre Sel