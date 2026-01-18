Sanal bataklığa girildi! Kumar ve yasa dışı bahis reklamı yapan 15 yüksek takipçili hesaba erişim engeli: 26 site kapatıldı

"Çağımızın vebası" olarak nitelenen sanal bahis ve kumar belası aile ve toplum yapısını tehdit ediyor.



Geride bıraktığımız gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bahis ve kumar illetinin kökünü kurutmaya dönük kapsamlı bir eylem planının devreye sokulduğunu ilan etti.



Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Ticaret Bakanlığı somut bir adım attı.







YÜKSEK TAKİPÇİLİ 15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ



Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasını kararlaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.



Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı."ifadeleri kullanıldı.