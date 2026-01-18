Sanal bataklığa girildi! Kumar ve yasa dışı bahis reklamı yapan 15 yüksek takipçili hesaba erişim engeli: 26 site kapatıldı
Yasa dışı bahis ve kumar illeti "çağımızın vebası" nice ocakları söndürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya konduğunu duyurdu. Bu kapsamda ilk somut adım geldi. Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.
"Çağımızın vebası" olarak nitelenen sanal bahis ve kumar belası aile ve toplum yapısını tehdit ediyor.
Geride bıraktığımız gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bahis ve kumar illetinin kökünü kurutmaya dönük kapsamlı bir eylem planının devreye sokulduğunu ilan etti.
Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Ticaret Bakanlığı somut bir adım attı.
YÜKSEK TAKİPÇİLİ 15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasını kararlaştırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı."ifadeleri kullanıldı.
FALCI, MEDYUM, ASTROLOG REKLAMI YAPAN 26 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ
Açıklamada, Reklam Kurulunun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek,"Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi." değerlendirmelerinde bulunuldu.
DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması ve tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.