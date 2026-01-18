Emeklilik primi 2026'da ne kadar olacak? Yeni hesaplama ve güncel tutar | En düşük "İsteğe bağlı" prim 10.889 TL

Herkesin hayali emekli olmak. Emeklilik için gereken prim, bir iş yerinde çalışarak, kendi iş yerini açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemi yatırarak veya borçlanmayla kazanmak mümkün. Çalışmayanların, evde çalışanların, kısmi çalışanların ve eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yeni yılla birlikte değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü de 2026 yılı prim genelgesini yayımladı. İşte yeni tutarlar: KİM, NE KADAR ÖDEYECEK? ÇALIŞMAYANLAR Çalışmayanlar ya da eksik primi olanlar isteğe bağlı sigorta ile her ay kendi primlerini ödeyebiliyor. En düşük isteğe bağlı prim tutarı bu yılla birlikte 10 bin 899 lira 90 kuruşa yükseldi.

Türk Lirası (AA) BORÇLANMA PLANLAYANLAR 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılan başvurular kapsamında 1 günlük en düşük doğum borçlanması tutarı 352,32, diğer borçlanma tutarları ise 495,45 lira oldu. 2025 yılı sonuna kadar başvuru yapanlar önceki asgari ücret ve oranlar üzerinden ödeme yapacak. Bunun için doğum ve askerlik borçlanmasında tebligat tarihinden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmasında ise 3 ay içerisinde ödemeyi yapmak gerekecek. İHYA DÜŞÜNENLER Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 495,45 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecek. 2025 sonuna kadar başvuranlar SGK'dan gelecek tebligat tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeme yaparsa önceki asgari ücret ve oran kapsamında ihya işlemini gerçekleştirebilecek.