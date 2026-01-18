Galatasaray'ı Gaziantep FK maçı sonrası yerden yere vurdular! "Şampiyonluk hayal"

Galatasaray, ilk yarıdaki etkisiz ve yavaş oyununu ikinci 45'te de sürdürünce, Gaziantep etkili geçiş hücumları yapmaya başladı.

Bu hücumlardan birinden golü de buldu Burak Yılmaz'ın öğrencileri.

Galatasaray'ın geriye düşüşü, Rams Park tribünlerinin bir anda sessizliğe bürünmesine neden oldu. Galatasaray taraftarı, bu yenilen golün şokunu çabuk atlatıp, takımlarını ateşlemek için her şeyi yaptı.

Buz gibi havaya rağmen sarıkırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı futbolculardan daha fazla maçı istediler.

Galatasaray'da işler çok kötü giderken, arka direkte topla buluşan Barış Alper, etkili bir vuruşla skora denge getirdi.

Bu gol, tribünleri ve sahada dökülen Galatasaraylı futbolcuları kendine getirdi. Ama skor talebası değişmedi.

Bu arada Uğurcan Çakır'ın maç boyunca etkili kurtarışlar yaptığını da unutmayalım.

90+5'te Gaziantep kontratağında Bayo, topu boş kale yerine auta attı.

Galatasaray, dün kaybettiği 2 puanla zirve yarışında büyük yara aldı.

Galatasaray geçmiş yıllarda kötü oynadığı maçları, sahneye çıkan birkaç oyuncusu sayesinde kazanırdı.

Bu sezon takım halinde kötü oynamaya başladı Galatasaray!

Örnek mi! Kocaelispor ve Gaziantepspor maçları. Fenerbahçe Süper Kupa Finali.

Bu gidiş, hiç iyi bir gidip değil!

Geciken transferler, sürekli aynı oyuncular üzerinden oynanan oyun ve yedek kulübesinin zayıflığı, Galatasaray'ı ne hale getirdi!

Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki kritik maç kapıya dayanmışken...

Futbolcular milyon euro'ları alıp, keyfine bakıyor.

Olan yağmurda, çamurda, karda, buz gibi havada bu takımın peşinden koşan, takımını adeta ölümüne seven Galatasaray taraftarına oluyor.

Galatasaray taraftarının sesine kulak verin!

O zeki.

ÖMER ÜRÜNDÜL: AVRUPA'DA İŞİ ZOR Gaziantep'in sınırlı bir kadrosu var. Böyle bir takımın önemli 5 oyuncusu eksikse yapacakları tek şey var. O da çok koşup, mücadele edip, disiplin içinde direnç göstermek. Bunu da başararak çok önemli puan aldılar. İlk 30 dakikada Galatasaray'ın beklenen hücum presi alışılmış biçimde gündeme gelmiyordu. Çünkü önde presin başlangıç noktası Osimhen yoktu. Orta sahada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira yoktu. Dün en aklıma yatmayan olay şu oldu; ilk yarım saat Gaziantep hep topla çıkmak istedi. Hep de kaptırdılar. Ama Galatasaray'ın, kaptığı topları hiçbir varyasyonla pozisyona dönüştürememesi gerçekten ilginçti. Kaleye tek isabetli şut yoktu. İkinci yarıda Galatasaray'ı daha zor bir ortam bekliyordu. Artık rakip daha geride garantili pas yoksa uzun oynuyordu.