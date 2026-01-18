PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü ve Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü

İstanbul günlerdir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Kentin yüksek kesimlerinde kar, sabaha karşı yeniden kendisini hatırlattı. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Anadolu Yakası'nın güzide mekanlarından biri olan Çamlıca Tepesi de beyaz gelinliğini giydi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü ve Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü

Megakent İstanbul'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu (DHA)


CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü.

İstanbul'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu (DHA)

İstanbul Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü ve Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü-4


ÇAMLICA'DA KAR

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nden kaydedildi. Çamlıca'daki ağaçlar ve sosyal tesisler kısa sürede karla kaplandı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü ve Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü-5


HAVA NASIL OLACAK?

Peki, İstanbul'da gün boyu hava nasıl olacak?

İşte 18 Ocak 2025 tarihli hava durumu tablosu:

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü ve Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü-6

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler