Trabzonsporlu Oulaı Afrika kupası deneyimini anlattı

Fildişi’nde kahraman gibi karşılandığını belirten Oulai, “Mahalledeydim, eskiden böyle tanınmıyordum ama oraya bir kahraman gibi döndüm” dedi.

Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Trabzonsporlu Oulaı Afrika kupası deneyimini anlattı

Trabzonspor'un Fildişili futbolcusu Christ Oulai, Afrika Uluslar Kupası deneyimini aktardı. Milli takımıyla çeyrek finale kadar yükselen genç yıldız, "Fildişi Sahillileri'ni mutlu etmeye çalıştım, bunu başardım çok şükür. Çeyrek finalde elenmiş olsak da bu iyi olmalı, yine de benim için çok iyi bir deneyimdi" dedi. Genç futbolcu, ülkesinde bir kahraman gibi karşılanmasını ise; "Bu benim için büyük bir gururdu. Mahalledeydim, eskiden böyle tanınmıyordum ama oraya bir kahraman gibi döndüm. Bu benim için gerçekten bir gururdu. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Oulai, turnuva süresince kendisini sosyal medyadan destekleyen Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek, "Trabzon'da bile değildim ama beni Instagram'dan desteklediler. Bu yüzden burada yeniden maç oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Milli takım formasıyla 6 maça çıkan Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla ise çıktığı 10 maçta 2 gol, 3 asiste imza attı.

Haber: Yunus Emre Sel

