Terörsüz Suriye'nin şifreleri! Şara'nın "balyozu" sonrası bahane siyaseti çöktü: Sivilleri kalkan yapan YPG'ye kaçınılmaz operasyon

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, 13 Ocak'ta ilan edilen askeri alan kararı, sadece bir operasyon başlangıcı değil, aynı zamanda sahada "terörsüz bir alan" oluşturma iradesinin en net göstergesi.

Suriye 'nin doğusunda Deyr Hafir–Meskene hattında yaşanan sıcak gelişmeler, bölgeyi uzun süredir işgal ve provokasyon alanına çeviren terör örgütlerinin stratejilerini bir kez daha deşifre etti.

Ancak bu insani çağrılar, SDG/YPG cephesinde karşılık bulmadı. Güvenlik kaynakları, örgütün sahada bilindik bir "terör pratiğine" başvurarak sivilleri cephe hattında tuttuğunu ve onları canlı kalkan olarak kullandığını belirtiyor. Kaynaklar, örgütün varlığını kaos ve şiddet üzerinden sürdürdüğünü, sivillerin hayatını ise uluslararası kamuoyuna karşı bir pazarlık unsuru olarak gördüğünü vurguluyor.

Suriye ordu birlikleri, Deyr Hafir çevresinde cephe hattındaki mevzilerde. (AA)

TERÖR UYARILDI, SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ, HEDEFLER VURULUYOR

Sahadaki tablo bununla da sınırlı değil. Güvenlik birimleri, devrik Esad rejimine bağlı bazı unsurların da bölgede provokatif faaliyetler yürüttüğüne ve terör örgütleriyle örtülü bir çıkar birlikteliği içinde hareket ettiğine dikkat çekiyor. Bu durum, sahadaki karmaşık ittifakları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynaklara göre, tüm bu gelişmelerin ardından Suriye ordusunun operasyon başlatması kaçınılmaz hale geldi. Fırat'ın batısında terör unsurlarının temizlenmesine yönelik adımların, sadece Suriye'nin iç güvenliği açısından değil, Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği bakımından da doğrudan önem taşıdığı ifade ediliyor.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: TERÖRSÜZ BÖLGE İÇİN KARARLILIK

13 Ocak'ta ilan edilen askeri alan kararıyla birlikte Deyr Hafir–Meskene hattında belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, operasyonun planlı ve kontrollü şekilde yürütüldüğü bildirildi. Tahliyelerin M15 kara yolu üzerinden gerçekleştirildiği ve uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket edildiği de güvenlik kaynaklarının altını çizdiği başlıklar arasında yer aldı.

Güvenlik çevreleri, bugün atılan her adımın yarın milli güvenliğin teminatı olduğuna işaret ederken, söz konusu operasyonun bölgede "terörsüz bir alan" oluşturulmasına yönelik kararlılığın en net göstergesi olduğunu değerlendiriyor.

Bu sürecin, sahadaki yapay dengelerin bozulmasına ve terör örgütlerinin hareket alanının daralmasına yol açabileceği belirtiliyor.