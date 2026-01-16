Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 yeni gözaltı! 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay, Deniz Berk Cengiz'in de aralarında olduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu (DHA) YENİ GÖZALTILAR VAR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında,"uyuşturucu temin etmek", "satmak"ve " fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanalar arasında Oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.