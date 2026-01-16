Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 yeni gözaltı! 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan 5 şüpheli daha "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve "fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.
İstanbul'daki "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da olduğu 18 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay, Deniz Berk Cengiz'in de aralarında olduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
YENİ GÖZALTILAR VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında,"uyuşturucu temin etmek", "satmak"ve " fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanalar arasında Oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği, daha sonra da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
ÇAĞLA BOZ'UN EVİNDEN 11 ADET SENTETİK ECZA HAPI ÇIKTI
Gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda 11adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.