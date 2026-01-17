Sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor! Avusturalya fitili ateşledi dünya sıraya girdi

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle birçok ülke, erişimi kısıtlayan yasalar çıkarmaya başladı. Türkiye'de de 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri gündemde. Fitili ilk ateşleyen Avustralya'da 5 milyona yakın hesap kapatıldı bile. 1 aydır yürürlükte olan yasak kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Aksi halde şirketlerin, 49.5 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 32.9 milyon ABD Doları) ceza ödemesi öngörülüyor.

ÜLKELER SIRADA

Avustralya'daki bu yasak diğer ülkeler için de örnek oldu.

Çin'de 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçükler ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabiliyor.

İngiltere'de benzer yasak için 100 bin imza toplandı.

ABD'de de çocuklara yönelik sosyal medya yasakları gündemin öne sıralarında bulunuyor.

İspanya yasal düzenlemeler yaparak Haziran 2024'te veri koruma onayı yaşını 14'ten 16'ya çıkaran yasa tasarısını onayladı.

Fransa ve Norveç'te de "dijital reşitlik" konusunda kısıtlamalar bulunuyor.