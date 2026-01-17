Sosyetenin yeni trendi: Aldatılma korkusu! Eş takibine servet ödüyorlar

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül tarafından aldatıldığı için mahkemeye başvurup rekor bir tazminatla boşanmaya çalışması, sosyetik kadınların aldatılma korkusunu tetikledi. Bu olay sonrası bir dönem çok popüler olan, aldatılan kadınların eşlerini takip etmeleri için başvurduğu dedektifler yeniden göreve geldi. Telaşa kapılan sosyetik kadınlar aldatılıp aldatılmadıklarını öğrenmek için çareyi dedektiflerin kapısını çalmakta buldu. Hem de kısa süreli falan da değil, birçok sosyetik kadının kadrolu dedektifler tutmuşlar. Dedektifler, hizmet verdikleri kadının eşini, 7/24 takip ediyormuş ve nereye gitti, ne yiyip içti, kimlerle görüştü tek tek rapor ediyormuş.

Dedektif (AA)

15 BİN DOLAR MAAŞ

En ilginci de dedektiflerin, yurtdışı seyahatlerde de takibe devam etmesi. Dedektifler takip ettiği kişiyle aynı uçağa binip aynı otelde kalıyormuş. Bu dedektiflerin kaç para maaş aldığını da öğrendim. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, kadınlar eşlerinin her anından haberdar olmak için kesenin ağzını açmış ve dedektiflere 10 ile 15 bin dolar arasında maaş ödüyormuş. Tabii yurtdışı takiplerdeki uçak-otel masrafları hariç! Kadrolu dedektif modasına uyan isimler de kulağıma geldi ama bir aile faciasına yol açmamak için yazmıyorum. Sadece şunu söyleyeyim; kadrolu dedektifi olanlar arasında sosyetenin önemli ailelerinden birçok ünlü kadın var. Bakalım daha ne ilginç modalar göreceğiz.