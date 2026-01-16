Son dakika: Bahis soruşturmasında Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

İŞTE O ŞİRKETLER;
1-) Eyüpspor

2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

6-) Easy Drive Filo AŞ

7-) Metal Oto Ticaret AŞ

8-) Metal Mimarlık AŞ

9-) Metal Havacılık AŞ

