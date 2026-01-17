Emekliye ödeme zamanı geldi! Maaşlar bugün hesapta! 4.9 milyon kişiye fark verilecek
Memurlardan sonra emeklilere de maaş ödemeleri bugün başlıyor. Ocak zamları yüzde 12.19 olan SSK emeklileri bugünden itibaren ödemelerini alacak. Meclis’teki teklif yasalaştıktan da sonra 4.9 milyon kişiye taban aylık farkı verilecek.
Zamlı maaş ödemelerinde memurların ardından sıra emeklilere geldi. Ödemeler SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri bugünden itibaren tahsis numarasının son rakamına belirlenen tarihlerinde paralarını hesabında görecek. İlk ödemeyi tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar alacak. Yarın da son rakamı 8 olanlara ödeme yapılacak. Bağ-Kur emeklilerinde de ödeme süreci 25 Ocak'ta başlayacak.
NE YATIRILACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 12.19 zamlı kök aylıkları ve ek ödemeleri hesapladı, bunları da e-Devlet'te gösterdi. En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liraya yükselten düzenleme de önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılacak. Yeni taban aylık düzenlemesi bugün başlayacak ödemelere yetişmediği için, SSK emeklilerine 16 bin 881 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.
HAK KAYBI YOK
Ancak yeni düzenleme Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girdiği için hak kaybı olmayacak. Yeni taban aylık yürürlüğe girdikten sonra da bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılanlara, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119 lira, 17 bin lira yatırılana 3 bin lira, 18 bin lira yatırılana 2 bin lira, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. Yani yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emekliler 3 bin 119 liraya varan fark alacak.
DUL VE YETİMLERE DE VAR
Bir fark ödemesi de dul ve yetimlere yapılacak. 20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara da hisseleri oranında uygulanacak. Bu kapsamda eğer ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 15 bin, yüzde 50 olanlara 10 bin, yüzde 25 olanlara da 5 bin liranın altında ödeme yapılmışsa, yasa çıktıktan sonra, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi söz konusu olacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan, 2 bin 339 lira fark alacak.
4.9 MİLYON KİŞİYE FARK
Yeni taban aylık düzenlemesi 4.9 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu nedenle Meclis maratonu süren yasa yürürlüğe girince toplam 4.9 milyon kişi taban aylık farkı alacak.
E-DEVLET'E BAK ÖDEMENİ GÖR
e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümündeki rakamların anlamı şöyle:
Aylık tutarı: Kök aylık
Ek ödeme tutarı: Aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme
5510 ek 19 miktarı: Kök aylık ve ek ödemenin toplamını taban aylığa tamamlayan ilave ödeme. Şu an burada varsa ödemeyi 16 bin 881 liraya tamamlayan tutar yazıyor, yasa çıkınca 20 bin liraya tamamlayan tutar görülecek.