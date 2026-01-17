Emekliye ödeme zamanı geldi! Maaşlar bugün hesapta! 4.9 milyon kişiye fark verilecek

Bağ-Kur emeklileri ödeme takvimi (takvim.com.tr)

DUL VE YETİMLERE DE VAR

Bir fark ödemesi de dul ve yetimlere yapılacak. 20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara da hisseleri oranında uygulanacak. Bu kapsamda eğer ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 15 bin, yüzde 50 olanlara 10 bin, yüzde 25 olanlara da 5 bin liranın altında ödeme yapılmışsa, yasa çıktıktan sonra, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi söz konusu olacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan, 2 bin 339 lira fark alacak.