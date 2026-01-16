Neda Şahin İmamoğlu'nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu

Villadaki parti (Takvim.com.tr)



HER PARTİYE 10 KIZ



Beykoz'da yer alan villadaki partiye gittiğinde içeride Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş ile birlikte 10 kızın olduğunu belirten Şahin, "Bunların bazıları oryantaldi. Bir kısmı da striptizciydi. Her partiye bu 10 kızın çağrıldığını biliyorum."dedi.

İBB firarisi Gülibrahimoğlu'nun villasında narko-fuhuş partisi!





30 BİN LİRA VERECEĞİN CİNSEL İLİŞKİ ZORUNLU



Kendisine ahlaksız tekliflerin yapıldığını dile getiren Şahin, "Partilerin organizatörü Ceren A. ve Yazgülü isimli şahıslardı. Ceren A. bir keresinde, "Murat'ın jeti ile Bodrum'a gideceğiz. Sen de gel ama cinsel ilişki zorunlu. Sana 30 bin lira vereceğim" dedi. Kabul etmedim." ifadelerini kullandı.