Neda Şahin İmamoğlu'nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu
Yolsuzluktan tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Alem Takımı"nda yer alan Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun jetteki partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Gözaltına alınan dansöz Neda Şahin, İBB'den gelen paralarla partiler yapıldığını anlattı. Kendisine 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki teklif edildiğini belirten Şahin, "Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar" dedi.
İBB'deki yolzuluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan çetenin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun alem takımı ile partileyen dansöz Neda Şahin, villadaki gecelerin perde arkasını anlattı.
İBB firarisi Gülibrahimoğlu'nun villasında narko-fuhuş partisi!
HER PARTİYE 10 KIZ
Beykoz'da yer alan villadaki partiye gittiğinde içeride Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş ile birlikte 10 kızın olduğunu belirten Şahin, "Bunların bazıları oryantaldi. Bir kısmı da striptizciydi. Her partiye bu 10 kızın çağrıldığını biliyorum."dedi.
30 BİN LİRA VERECEĞİN CİNSEL İLİŞKİ ZORUNLU
Kendisine ahlaksız tekliflerin yapıldığını dile getiren Şahin, "Partilerin organizatörü Ceren A. ve Yazgülü isimli şahıslardı. Ceren A. bir keresinde, "Murat'ın jeti ile Bodrum'a gideceğiz. Sen de gel ama cinsel ilişki zorunlu. Sana 30 bin lira vereceğim" dedi. Kabul etmedim." ifadelerini kullandı.
İBB'deiş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
JETTEKİ ALEM VİLLADA SÜRDÜ
Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "Alem Takımı"nda yer alan Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun jetteki partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan oryantal Neda Şahin, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahin'in ifadesinde şok detaylar dikkati çekti.
TUVALET DIŞINDA HERHANGİ BİR YERE GİRME UYARISI
Beykoz'daki siteye ilk olarak 2022'de gittiğini belirten Şahin, evde Gülibrahimoğlu ve Keleş'in bulunduğunu, kendisi dışında yaklaşık 10 kızın olduğunu anlattı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, "Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar"diyen Şahin,"Kızların bir kısmı oryantaldi. Bir kısmı striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım"dedi.
"BURADA NELER DÖNÜYOR NELER"
2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine,"Buraya gelen en temiz kız sensin" dediğini aktardı. Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi. Şahin'in şifresini paylaştığı cep telefonu incelemeye alındı.