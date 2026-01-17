Muzaffet Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel’deki VIP partilerin gizli arşivi ele geçirildi! Uyuşturucu fuhuş kumar… Yabancı istihbarata mı satıldı?

Gizli kamera (AA)

FLASH DİSK, CD, KAYIT CİHAZI

Kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazları ele geçirildi. Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, açılan birçok dijital materyalin incelenmesiyle soruşturma farklı bir boyuta dönüştü. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterildiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kaydettirildiği izlenimi verilen Bebek Otel'de VIP partilerin güvenlik kameralarının yanı sıra gizli kameralarla da kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

İŞADAMLARI, ÜNLÜ İSİMLER...

Muzaffer Yıldırım'ın depoda sakladığı dev arşivde partilere katılan işadamları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve fenomen isimlerin görüntüleri bulundu. Birçoğu gizli kameralarla kaydedilen görüntülerin arasında bulunan tüm dijital materyaller siber birimlere deşifre edilmesi için teslim edildi.