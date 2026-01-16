Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın ifadesi ve telefonundan çıkan 48 bini aşkın fotoğraf, dosyada yeni ve çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkisi döneminde bindiği jette uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiğini öne sürerken, dijital materyallerin savcılık incelemesine alındığı öğrenildi.
