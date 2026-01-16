Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi

"BEŞ DAKİKADA 200 BİN DOLAR KAYBETTİ"

Karaca'nın ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri de kumarhanelerde yaşandığı öne sürülen para trafiği oldu. Gülibrahimoğlu ile birlikte sık sık yurt dışına çıktıklarını anlatan Karaca, kumar masalarında tanık olduğu bir olayı şu sözlerle aktardı:

"Murat, beş dakikada 200 bin doları kumar masasında hiç acımadan kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı."