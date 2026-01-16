PODCAST CANLI YAYIN

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın ifadesi ve telefonundan çıkan 48 bini aşkın fotoğraf, dosyada yeni ve çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkisi döneminde bindiği jette uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiğini öne sürerken, dijital materyallerin savcılık incelemesine alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 1

İstanbul'da yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın savcılığa sunduğu beyanlar, dosyaya bambaşka bir boyut kazandırdı.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 2

Karaca'nın anlatımları, yalnızca kriminal bir yapıyı değil, CHP'li belediye iştirakleri etrafında şekillendiği öne sürülen lüks yaşam, para akışı ve ilişkiler zincirini de gündeme taşıdı.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 3

DİJİTAL HAFIZADAN TAŞAN LÜKS: 48 BİN GÖRÜNTÜLÜK KAYIT

Soruşturma sürecinde Karaca'nın cep telefonuna el konulmasıyla birlikte, siber suç birimleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan analizlerde telefonda 48 bini aşkın fotoğraf ve video bulundu.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 4

Görüntülerin önemli bir bölümünün, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile yapılan yurt dışı seyahatlerinde, özel jetlerde ve yüksek segment otellerde kayda alındığı belirlendi.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 5

Dosyaya giren görüntülerde, kamuoyunda tartışma yaratabilecek ölçüde ihtişamlı bir yaşam tarzı dikkat çekti. Eğlence organizasyonları, lüks alışverişler ve yüksek harcamalara dair kayıtlar, savcılık tarafından tek tek incelenmeye alındı.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 6

"BEŞ DAKİKADA 200 BİN DOLAR KAYBETTİ"

Karaca'nın ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri de kumarhanelerde yaşandığı öne sürülen para trafiği oldu. Gülibrahimoğlu ile birlikte sık sık yurt dışına çıktıklarını anlatan Karaca, kumar masalarında tanık olduğu bir olayı şu sözlerle aktardı:
"Murat, beş dakikada 200 bin doları kumar masasında hiç acımadan kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı."

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 7

Karaca ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun döküm sahalarından elde ettiğini iddia ettiği günlük kazançları kendisine anlattığını ve bu rakamların milyonlarla ifade edildiğini ileri sürdü.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 8

JET YOLCULUKLARI VE AĞIR İDDİALAR

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise özel jetlerde çekildiği belirtilen görüntüler oldu. Karaca, bu kayıtlarda görülen kol ve saatin, İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş'e ait olduğunu ifade etti.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 9

Karaca'nın beyanında yer alan "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir, bunun karşılığında Cebeci döküm sahasında paslaşırlar" sözleri, belediye kaynaklarının kişisel ilişkiler ve çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı iddiasını da beraberinde getirdi.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 10

İLİŞKİLER AĞINA DAİR YENİ İDDİA

Karaca'nın anlatımları yalnızca maddi başlıklarla sınırlı kalmadı. Ünlü voleybolcu Derya Çayırgan hakkında da iddiada bulunan Karaca, Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir ilişki yaşadığını öne sürdü.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 11

Bu iddia, dosyada yer alan ilişki ağlarının kapsamına dair yeni tartışmaları tetikledi.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 12

DOSYA GENİŞLİYOR, İNCELEME DERİNLEŞİYOR

Savcılık, Karaca'nın telefonundan elde edilen dijital materyalleri "suçtan elde edilen gelirlerin kullanımı" ve "yolsuzluk" başlıkları altında delil olarak dosyaya ekledi.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 13

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, İBB'ye bağlı döküm sahalarındaki mali hareketler de çok yönlü denetime alındı.

Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 14
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 15
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 16
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 17
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 18
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 19
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 20
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 21
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 22
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 23
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 24
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 25
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 26
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 27
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi - 28