Şara’dan tarihi hamle: Kürtler için özel kararname imzaladı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yayımladığı tarihi kararnameyle ayrılıkçı ve ademi merkeziyetçi çıkışlara anayasal bir set çekerken, Kürt vatandaşlara da "kardeşlik ve birlik" çağrısında bulundu. "Rojava" ifadesini yalnızca coğrafi bir sınır olarak tanımlayan Şara, terör unsurlarının "özerklik" hayallerine balyozu indirdi.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, 10 Mart mutabakatını hiçe sayarak adem-i merkeziyetçi planlarını sürdürmeye çalışan terör örgütü SDG/YPG'ye karşı Şam yönetimi çok yönlü bir hamle başlattı. Suriye ordusu tarafından örgüte yönelik operasyonlar sürerken, siyasi cephede de kritik bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, yayımladığı "Milli Birlik Kararnamesi" ile ayrılıkçı projelerin hukuki zeminini ortadan kaldırırken, Kürt vatandaşlara yönelik özel güvenceler içeren mesajlar verdi. 17 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kararnameyle ayrılıkçı yapılanmaların ve dış destekli bölücü girişimlerin hukuki zemini ortadan kaldırıldı.
AYRILIKÇI SÖYLEMLERE HUKUKİ SINIR
Şam'da imzalanan ve sekiz maddeden oluşan kararnamenin 5'inci maddesinde, terör çevreleri tarafından siyasi veya idari bir statü gibi sunulan "Rojava" ifadesinin, Suriye Arap Cumhuriyeti egemenliği altındaki coğrafi bir bölgeyi tanımladığı hükme bağlandı. Bu düzenlemeyle özerklik ve benzeri taleplerin hukuki geçerliliği sona erdirildi.
Kararnamede ayrıca devletin resmi dilinin Arapça olduğu bir kez daha tescillenirken, eğitim ve kamu düzeninde ayrılıkçı faaliyetlere izin verilmeyeceği açık şekilde belirtildi.
EŞİT VATANDAŞLIK VE KÜLTÜREL HAKLAR
Metinde, tüm vatandaşların devlet kurumlarında ve siyasi hayatta eşit temsiline vurgu yapıldı. Din, dil, ırk veya mezhep temelli ayrımcılık yasaklanırken; haklar ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik ilkesi benimsendi. Arapça resmi dil olarak korunurken, diğer dillerin kültürel ve eğitim alanlarında destekleneceği kayda geçirildi. Eğitim müfredatının ise milli birlik anlayışı temelinde şekillendirileceği ifade edildi.
KÜRT VATANDAŞLARA DOĞRUDAN MESAJ
Kararnamenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Şara, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayan Kürt vatandaşlara seslendi. Dış müdahalelere ve fitne girişimlerine karşı uyarıda bulunan Şara, şu ifadeleri kullandı:
"Kürt halkımıza sesleniyorum: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Haklarınız ve özel yaşantınız kanunla korunmaktadır."
Bu açıklama, Şam yönetiminin Kürtleri Suriye'nin asli unsurlarından biri olarak gördüğüne işaret eden bir mesaj olarak değerlendirildi.
MERKEZİ OTORİTE VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ
Kararnameyle birlikte, çatışmalar ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin güvenli dönüşünün teşvik edilmesi hedefleniyor. Merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesiyle, ülkenin kuzeyinde ademi merkeziyetçilik adı altında yürütülen uygulamaların sona erdirilmesi ve tüm bölgelerin Şam yönetimine entegre edilmesi amaçlanıyor.