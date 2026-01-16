Şara’dan tarihi hamle: Kürtler için özel kararname imzaladı

Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, 10 Mart mutabakatını hiçe sayarak adem-i merkeziyetçi planlarını sürdürmeye çalışan terör örgütü SDG/YPG'ye karşı Şam yönetimi çok yönlü bir hamle başlattı. Suriye ordusu tarafından örgüte yönelik operasyonlar sürerken, siyasi cephede de kritik bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, yayımladığı "Milli Birlik Kararnamesi" ile ayrılıkçı projelerin hukuki zeminini ortadan kaldırırken, Kürt vatandaşlara yönelik özel güvenceler içeren mesajlar verdi. 17 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kararnameyle ayrılıkçı yapılanmaların ve dış destekli bölücü girişimlerin hukuki zemini ortadan kaldırıldı.

Şara Kürtler için özel kararname imzaladı

AYRILIKÇI SÖYLEMLERE HUKUKİ SINIR

Şam'da imzalanan ve sekiz maddeden oluşan kararnamenin 5'inci maddesinde, terör çevreleri tarafından siyasi veya idari bir statü gibi sunulan "Rojava" ifadesinin, Suriye Arap Cumhuriyeti egemenliği altındaki coğrafi bir bölgeyi tanımladığı hükme bağlandı. Bu düzenlemeyle özerklik ve benzeri taleplerin hukuki geçerliliği sona erdirildi.

Kararnamede ayrıca devletin resmi dilinin Arapça olduğu bir kez daha tescillenirken, eğitim ve kamu düzeninde ayrılıkçı faaliyetlere izin verilmeyeceği açık şekilde belirtildi.