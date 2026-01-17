Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija ile eşleşti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirildi. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan ve kuraya seribaşı olarak katılan Kırmızı-Beyazlılar, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun'da gerçekleşecek. Samsunspor taraftarları, takımın Avrupa'daki bu kritik mücadeleleri için şimdiden heyecanlanmaya başladı.

