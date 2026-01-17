SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile eşleşti

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin son 16 play-off turu maçında Kuzey Makedonya takımlarından Shkendija ile eşleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija ile eşleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirildi. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan ve kuraya seribaşı olarak katılan Kırmızı-Beyazlılar, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun'da gerçekleşecek. Samsunspor taraftarları, takımın Avrupa'daki bu kritik mücadeleleri için şimdiden heyecanlanmaya başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye ordusundan Deyr Hafir ve Meskene’de operasyon: YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek!
Bebek Otel’deki VIP partilerin gizli arşivi ele geçirildi! Uyuşturucu fuhuş kumar…
Şara’dan tarihi hamle: Kürtler için özel kararname imzaladı
Sosyetenin yeni trendi: Aldatılma korkusu! Eş takibine servet ödüyorlar
Terörsüz Suriye’nin şifreleri! Şara’nın balyozu sonrası bahane siyaseti çöktü: Sivilleri kalkan yapan YPG’ye kaçınılmaz operasyon
Emekliye ödeme zamanı geldi! Maaşlar bugün hesapta! 4.9 milyon kişiye fark verilecek
Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon
Son dakika: Oktay Kaynarca’nın uyuşturucu testi negatif çıktı! İlk açıklama geldi: Sözümü ispat etmiş oldum
CHP’li belediyelerde rant yarışı hız kesmiyor! Başkandan arkadaşına 200 milyonluk kıyak
Son dakika: Bahis soruşturmasında Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!
Sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor! Avusturalya fitili ateşledi dünya sıraya girdi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Ümit Karan tutuklandı
Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ’cü Cemal Karaata adını değiştirdi
Pandora’nın kutusu açıldı! İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan lüksün belgesi
Dijital abluka: Yabancı platformlar hem reklam gelirlerine hem verilere çöktü! Uzmanlar uyardı: Milli güvenlik sorunu!
Hakimi ölümden kurtaran hükümlü çaycı Yakup Karadağ olay anını anlattı: Şaka yapıldığını zannettim
Neda Şahin İmamoğlu’nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu
Güngören’de yan baktın cinayeti: Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklandı: Kanı durduramadık
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Kante’nin takım arkadaşına kanca
Gülen Gözler’in perde arkası: Lale Ilgaz ve Yeşilçam anıları
Sizin İçin Seçtiklerimiz
CHP’li İBB’nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: Senin hayatından gidiyor! CHP'li İBB'nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: "Senin hayatından gidiyor!" Galatasaray’a İtalya’dan sürpriz transfer! Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz transfer! Youssef En-Nesyri’den Napoli’ye yeşil ışık Youssef En-Nesyri'den Napoli'ye yeşil ışık