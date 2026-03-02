Bakıcı maaşları asgari ücreti katladı: Ücretler 77 bin liraya kadar dayandı
Özellikle çalışan annelerin en büyük yardımcısı olan bakıcıların ücretleri aile bütçelerini zorluyor. Gündüzlü bakıcı ücretleri 66 bin, yatılılar ise 77 bin liraya kadar çıkarken, yaşlı bakımı ücretleri 45 liradan başlıyor..
Çalışan ebeveyn sayısındaki yükselişle birlikte bakıcı hizmetlerine olan talep de arttı. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımına duyulan ihtiyaç, bakıcı maaşlarını yükseltti. Haftanın 5 günü gündüzlü şekilde çalışan bir bakıcı ortalama 40-45 bin lira kazanıyor.
Fiyatlar asgari ücretten başlayarak 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yatılı bakıcılar ise ortalama 50-60 bin lira kazanırken, fiyatlar 77 bin liraya kadar ulaşıyor. Hasta ve yaşlı bakımı fiyatları ise 45 bin liradan başlıyor. Yatılı bakıcılar daha yüksek maaş alırken, gündüzlü bakıcılarda yol ve yemek desteği öne çıkıyor. Yarı zamanlı çalışanlar ise saatlik ücretlerle çalışıyor. Fiyatlar saatlik 450 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.
EN PAHALI İSTANBUL
Örneğin; küçük illerde yatılı bakıcılık için ortalama 50 bin lira talep edilirken, İstanbul'da rakam 55 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da gündüzlü bakıcılar ortalama 43 bin lira kazanırken, diğer illerde fiyatlar 38 bin lira seviyesinde. Ayrıca fiyatlar bakıcının deneyimine göre de değişiyor. Mesleğe yeni başlayanlar en fazla 49 bin lira kazanabiliyor. 2-4 yıl arası tecrübeye sahip olanlar en fazla 31 bin- 61 bin lira arası, 2-9 yıl deneyimliler ise 35 bin- 63 bin lira kazanç elde edebiliyor. Mesleğini 10 yıldan fazla süredir icra edenler de 38 bin-65 bin lira arasında gelir sağlıyor.
MAAŞASERTİFİKA ETKİSİ
Maaşlar; bakıcının deneyimine, yapacağı işe ve bakım yapacağı şehre göre farklılık gösteriyor. Deneyimli, referanslı ve sertifikalı bakıcılar, yeni başlayanlara kıyasla yaklaşık yüzde 20-30 daha yüksek ücrettalep edebiliyor.
