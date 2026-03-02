Bakıcı maaşları asgari ücreti katladı: Ücretler 77 bin liraya kadar dayandı

Fiyatlar asgari ücretten başlayarak 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yatılı bakıcılar ise ortalama 50-60 bin lira kazanırken, fiyatlar 77 bin liraya kadar ulaşıyor. Hasta ve yaşlı bakımı fiyatları ise 45 bin liradan başlıyor. Yatılı bakıcılar daha yüksek maaş alırken, gündüzlü bakıcılarda yol ve yemek desteği öne çıkıyor. Yarı zamanlı çalışanlar ise saatlik ücretlerle çalışıyor. Fiyatlar saatlik 450 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.

2026 ortalama bakıcı maaşları.

EN PAHALI İSTANBUL

Örneğin; küçük illerde yatılı bakıcılık için ortalama 50 bin lira talep edilirken, İstanbul'da rakam 55 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da gündüzlü bakıcılar ortalama 43 bin lira kazanırken, diğer illerde fiyatlar 38 bin lira seviyesinde. Ayrıca fiyatlar bakıcının deneyimine göre de değişiyor. Mesleğe yeni başlayanlar en fazla 49 bin lira kazanabiliyor. 2-4 yıl arası tecrübeye sahip olanlar en fazla 31 bin- 61 bin lira arası, 2-9 yıl deneyimliler ise 35 bin- 63 bin lira kazanç elde edebiliyor. Mesleğini 10 yıldan fazla süredir icra edenler de 38 bin-65 bin lira arasında gelir sağlıyor.