Galatasaray Manchester City’nin yıldızını gözüne kestirdi

Kavukçu, Ada’da Manchester City’nin 26 yaşındaki Mısırlı yıldız golcüsü Omar Marmoush’un menajeri ile masaya oturacak. Transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Transferin sessiz takımlarından Galatasaray, bomba bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar'da Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun dün İngiltere'ye hareket ettiği ve burada flaş bir transfer için görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Kavukçu'nun hedefindeki ismin ise Manchester City'nin Mısırlı golcüsü Omar Marmoush olduğu ortaya çıktı. Kavukçu, Mısırlı yıldızın menajeriyle görüştükten sonra transferi noktalamaya çalışacak. Zor bir transfer olarak gözükse de Galatasaray, Marmoush'u ikna ederek taraftarına bayram yaşatmak istiyor.

DEVLER DE ONUN PEŞİNDE

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 15 karşılaşmada sahne alırken 1 gol ve 1 asist üretti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Marmoush, 45 kez Mısır Milli Takımı'nın formasını giydi ve 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Mısırlı yıldızı, Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor. İngiltere Premier Lig'den Aston Villa ve Tottenham'ın dışında Almanya'dan Dortmund ve İspanya'dan Atletico Madrid de onun peşinde.

