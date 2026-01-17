SON DAKİKA
Galatasaray İnter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu radara aldı

G.Saray, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulundu. Ancak İnter, oyuncusunu bırakmak istemiyor... Hakan transferi çok istese de transferdeki belirsizlik sürüyor.

Galatasaray İnter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu radara aldı

Galatasaray, İtalyan devi İnter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'na kadrosuna katmak için hamle yaptı ancak bu hamle şimdilik sonuçsuz kaldı. İnter, 15 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulurken milli yıldız için 20 milyon euro'dan aşağı inmeyeceğini net şekilde iletti. Ayrıca İtalyan ekibi oyuncusunu sezon ortasında da bırakmak istemiyor. Bu yüzden işi sürekli yokuşa sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı ama İnter'in inadını bir türlü kıramıyor. Hakan da yönetime Galatasaray'a transfer olmak için sürekli baskı yapıyor. 31 yaşındaki yıldız orta sahanın İnter ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 22 karşılaşmada boy gösteren Çalhanoğlu, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu.

