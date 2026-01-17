SON DAKİKA
Beşiktaş transferlerde gaza bastı!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz bir teklif gelebilir. Siyah-Beyazlılar'ın Ağustos 2025'te kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi'ye Valencia'nın talip olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz bir teklif gelebilir. Siyah-Beyazlılar'ın Ağustos 2025'te kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi'ye Valencia'nın talip olduğu iddia edildi. Tribuna Deportiva'da yer alan habere göre orta saha arayan Valencia'nın Ndidi'yi de listeye aldığı belirtildi. Haberde, geçen sezon başında da Valencia'nın futbolcuyla ilgilendiği ancak transferi 8 milyon euro'ya Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği ifade edildi. Ndidi'nin de Valencia'ya gitmeye ve La Liga'da forma giymeye istekli olduğu aktarıldı. Valencia'nın Beşiktaş'a Ndidi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

