PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sarı-lacivertliler Kante transferinde sona geldi! Serveti reddetti | Feneri seçti

Kante, Al-Ittihad’ın 2 yıl için 28 milyon euro net maaş + 4 milyon euro bonus içeren 32 milyon euro’luk teklifini reddederken, Sarı-Lacivertliler’in yıllık 8.5 milyon euro’dan 2.5 yıl için toplam 21.2 milyon euro önerisini kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Sarı-lacivertliler Kante transferinde sona geldi! Serveti reddetti | Feneri seçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante için yürüttüğü transfer operasyonunda artık sona gelindi. Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek, bugün Abu Dabi'ye giderek Al-Ittihad cephesiyle yüz yüze görüşmeler yapacak. Transfer sürecini asıl çarpıcı hale getiren detay ise Kante'nin verdiği karar oldu. Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın kendisine sunduğu 2 yıllık, 28 milyon euro net maaş + 4 milyon euro bonus içeren, toplamda yaklaşık 32 milyon euro'yu bulan sözleşme uzatma teklifini reddetti.

2.5 YILLIK ANLAŞMA OLACAK
Buna karşın Fenerbahçe, 34 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 8.5 milyon euro maaş önerdi. 2.5 yıllık anlaşmada toplam rakam yaklaşık 21.2 milyon euro seviyesinde kaldı. Arada 10.8 milyon euro gibi ciddi bir fark bulunmasına rağmen Kante'nin tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması, futbol kamuoyunda "Serveti reddetti, Fener'i seçti" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Kante'nin pazartesi günü İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.


TORUNOĞULLARI VE ÖZEK'TEN YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024 Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme avukatların beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran teklif komisyonda kabul edildi! 2019’dan bu yana 20 arttı
Özel hastanelerde otopark soygunu! Saatlik ücret 400 TL
Türk Telekom
Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | 3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim | MASAK raporları soruldu
Sahada sıkışan SDG Türkiye’yi hedef aldı! Arkasında Ankara var dedi
Başkan Erdoğan’dan Ankara’yı susuz bırakan CHP’ye sert tepki: Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar
DNR
Kartal ZTK’da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU
Halep’in Deyr Hafir hattında çözülme! YPG/SDG’li teröristler silahlarını bırakıp teslim oldu
Şok liste! Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı dualar edildi! İşte yurdun dört bir yanından görüntüler
İdefix
Galatasaray’a İtalya’dan sürpriz transfer!
Klavyeye Ünsalan yalanlar! CHP’li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan’a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar
CHP’li İBB’nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: Senin hayatından gidiyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davasında gerilim! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel’e İBB iddianamesi ile yanıt
İBB’deki narko-sapkın ağa girildi! İmamoğlu’nun aşkı denilen Derya Çayırgan’a ev hapsi | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
Artık Graham şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD’li senatör itiraf etti, YPG’li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor
Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel’e İBB iddianamesi ile yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel'e "İBB iddianamesi" ile yanıt Trafikte araçtan inene 180 bin lira para cezası! Düzenlemede 10 madde daha Meclis’te kabul edildi Trafikte araçtan inene 180 bin lira para cezası! Düzenlemede 10 madde daha Meclis'te kabul edildi Temassız ödeme limiti yükseltildi! 15 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak Temassız ödeme limiti yükseltildi! 15 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı Tasarımı dünyayı gezdi! Serenay Sarıkaya dergilere konu olan evi hakkında konuştu Tasarımı dünyayı gezdi! Serenay Sarıkaya dergilere konu olan evi hakkında konuştu Fenerbahçe’ye Fred şoku! N’Golo Kante transferi arefesinde duyurdular Fenerbahçe'ye Fred şoku! N'Golo Kante transferi arefesinde duyurdular