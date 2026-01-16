Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante için yürüttüğü transfer operasyonunda artık sona gelindi. Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek, bugün Abu Dabi'ye giderek Al-Ittihad cephesiyle yüz yüze görüşmeler yapacak. Transfer sürecini asıl çarpıcı hale getiren detay ise Kante'nin verdiği karar oldu. Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın kendisine sunduğu 2 yıllık, 28 milyon euro net maaş + 4 milyon euro bonus içeren, toplamda yaklaşık 32 milyon euro'yu bulan sözleşme uzatma teklifini reddetti.

2.5 YILLIK ANLAŞMA OLACAK

Buna karşın Fenerbahçe, 34 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 8.5 milyon euro maaş önerdi. 2.5 yıllık anlaşmada toplam rakam yaklaşık 21.2 milyon euro seviyesinde kaldı. Arada 10.8 milyon euro gibi ciddi bir fark bulunmasına rağmen Kante'nin tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması, futbol kamuoyunda "Serveti reddetti, Fener'i seçti" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Kante'nin pazartesi günü İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.



TORUNOĞULLARI VE ÖZEK'TEN YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024 Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme avukatların beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.