Ferdi Tayfur'un çocukları ve yeğeni arasında miras kavgası! Nilüfer Gözalıcı sessizliğini bozdu: "Hesabını soracağım"
Ferdi Tayfur’un vasiyet davası gelecek ay görülecek. Dava öncesi ünlü sanatçının çocukları Tuğçe ile Timur, kuzenleri Nilüfer Gözalıcı'yı 'dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak' suçlamasıyla savcılığa şikayet etmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu 'kovuşturmaya gerek yoktur' dedi. Kararın ardından Tayfur'un yeğeni, sessizliğini bozdu. Gözalıcı, “Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiraların hepsi için hukuk önünde hesap soracağım.” dedi.
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından miras davasında çocukları ve yeğeni arasındaki kavga bitmedi.
Tayfur'un çocukları Tuğçe ve Timur'u mirasından men edip yeğeni Nilüfer Gözalıcı'ya eserlerinin dijital haklarını bırakması çok konuşulmuştu. Bu gelişmenin ardından Tuğçe ile Timur, kuzenleri Nilüfer'i 'dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak'suçlamasıyla savcılığa şikayet etmişti.
"KARALAMA KAMPANYASI"
Savcılık yaptığı soruşturma sonucu 'kovuşturmaya gerek yoktur' dedi. Sabah'ta Tuba Kalçık'ın haberine göre, bu kararın ardından konuşan Nilüfer Gözalıcı,"İki kuzenim bana karşı karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadı. Ben dayımın elinde büyüdüm. O benim canımdı. Bundan sonraki süreç dayımın istediği gibi ilerleyecek, hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" dedi.
"BÖYLE ŞEYLERİKONUŞMAK AYIP"
Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tayfur ve Nazır, vefat eden Ferdi Tayfur'un mal varlığının bölünememesi ve bu nedenle mahkemelik olmaları hakkında, "Bu tarz şeyler konuşulmaz. Ayıp olur"yanıtını verdi.
Konuyu köşesine taşıyan ve Tayfur'un yeğeni Gözalıcı ile konuşan Kalçık 16 Ocak tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bir yıl geçti ama akrabaları arasında sular hâlâ durulmuyor.
Geçtiğimiz aylarda Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt, Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı hakkında savcılığa şikayette bulunmuşlardı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözalıcı aleyhine açılan soruşturmada 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararını verdi. Ancak ilgili karara itiraz eden Tayfur'un çocukları için mahkeme de benzer bir karar verdi. Ben de bunu sormak için Nilüfer Gözalıcı'yı aradım.
MESNETSİZ İFTİRALARIN HEPSİ İÇİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM
"Dayım Ferdi Tayfur ile son 15 yıldır bir fiil beraber yaşıyorduk"diyen Gözalıcı sözlerine şöyle devam etti:
"Ben dayımın elinde büyüdüm. Evliliğim süresi boyunca ve sonrası hep dayımla beraberdim. O benim canımdı. Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek. Adımı ve sevgili dayım Ferdi Tayfur'u asılsız iddia ve iftiralar ile karalamaya ve kötülemeye çalışan, bu doğrultuda kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan adı geçen muhataplar hakkında her türlü cezai ve hukuki işlemleri başlatacağım. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiraların hepsi için hukuk önünde hesap soracağım."