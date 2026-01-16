Ferdi Tayfur'un çocukları ve yeğeni arasında miras kavgası! Nilüfer Gözalıcı sessizliğini bozdu: "Hesabını soracağım"

Nilüfer Gözalıcı ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)

"KARALAMA KAMPANYASI"



Savcılık yaptığı soruşturma sonucu 'kovuşturmaya gerek yoktur' dedi. Sabah'ta Tuba Kalçık'ın haberine göre, bu kararın ardından konuşan Nilüfer Gözalıcı,"İki kuzenim bana karşı karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadı. Ben dayımın elinde büyüdüm. O benim canımdı. Bundan sonraki süreç dayımın istediği gibi ilerleyecek, hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" dedi.



"BÖYLE ŞEYLERİKONUŞMAK AYIP"



Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tayfur ve Nazır, vefat eden Ferdi Tayfur'un mal varlığının bölünememesi ve bu nedenle mahkemelik olmaları hakkında, "Bu tarz şeyler konuşulmaz. Ayıp olur"yanıtını verdi.