Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu

İPA TESİSLERİNDE GÖRÜŞME: İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:

"Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."

İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE TESİSLERİNDE KONAKLAMA



2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını anlatan Çayırgan, "O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik."

Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan,"Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi.

"TEŞEKKÜR İÇİN ARADIM"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan,"Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.