Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
Ekosistemin jetinde uçan Rabia Karaca'nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Çayırgan’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile pandemi döneminde tanıştığını anlatan eski voleybolcu Derya Çayırgan, İPA tesislerinde ve Marriott Otel’de 3-4 kez görüştüklerini anlattı. Bir dönem ailesiyle belediye tesislerinde konakladığını anlatan Çayırgan, MASAK raporlarında yer alan yüksek meblağlı para hareketlerinin kendi birikimleri olduğunu savundu. Raporlarda Çayırgan'ın 2022-2025 yılları arasında İmamoğlu ile 300 defa Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez iletişim kurduğu belirlendi. Çayırgan ifadesinde soruşturmaya konu olan evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını belirtti ancak şirkete neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları İBB merkezli"narko-sapkın" ağı da deşifre etti.
Operasyon kapsamında tutuklu bulunan Rabia Karaca verdiği ifade Ekosistemin kilit aktörleri Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş gibi isimlere özel jette alemler yapıldığını itiraf etti.
Konuya ilişkin itiraf ve Karaca'nın telefonundan çıkan görüntüler dosyaya girdi.
DERYA ÇAYIRGAN İDDİASI: EKREM İMAMOĞLU'NA AİTTİ
Rabia Karaca,"Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafında bulundu.
Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca, "İmamoğlu ona bakar bir şekilde ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.
DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İfadelerin ardından Derya Çayırgan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
ÇAYIRGAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Takvim.com.tr Derya Çayırgan'ın ifadesine ulaştı.
Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek,"2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim"ifadelerini kullandı.
Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, "Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, 'gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi" şeklinde konuştu.
İPA TESİSLERİNDE GÖRÜŞME: İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN
2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:
"Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."
İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE TESİSLERİNDE KONAKLAMA
2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını anlatan Çayırgan, "O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik."
Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan,"Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi.
"TEŞEKKÜR İÇİN ARADIM"
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan,"Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ile Mariot Hotel'de 3-4 kez görüştüğünü söyleyen Çayırgan şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru ben Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim."
Çayırgan'ın"İmamoğlu'nu Ankara'da 3-4 kere ziyaret ettim"dediği Marriot Hotel ise CHP'nin şaibeli kurultayında para trafiğinin döndüğü otel olması dikkat çekti.
"BANA ULAŞAMAZSAN MUSTAFA'YI ARA"
"Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam."iddiasında bulunan Çayırgan, "Mustafa Akın isimli sahsı ifademin basında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Mustafa Akın ile bunun dışında başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım."ifadelerini kullandı.
ÇAYIRGAN İMAMOĞLU İLE 300 DEFA GÖRÜŞTÜ
MASAK raporuna göre, Çayırgan'ın 2022-2025 yılları arasında İmamoğlu ile 300 defa, Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez internet tabanlı uygulamalar yoluyla iletişim kaydı olduğu belirlendi. Son görüşmelerin de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten sadece günler önce olduğu gözlendi.
MASAK RAPORLARI
Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına yanıt veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle savundu:
"Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50 bin euro da bu birikimlerden kaynaklıdır.
KAMEROĞLU İNŞAAT'A YAPILAN TRANSFERLER
15 Haziran 2023 tarihinde Kameroğlu İnşaat'a 20 bin lira, 16 Haziran 2023 tarihinde 32 bin dolar ve 62 bin 570 lira ev almak için para gönderdim. 62 bin 570 liranın açıklamasına 'kazanıyoruz' şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi. Başka herhangi bir maksadım yoktu. Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için 3 kere görüştüm. Anlaştığımız fiyat üzerinden o dönemin parasıyla toplam 4 milyon 100 bin liraya bu evi aldım. 19 Haziran 2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir."
"NEDEN EURO GÖNDERMEDİĞİMİ BİLMİYORUM"
Belirttiğim üzere bu 50 bin euro benim birikimlerimdir. Dediğim gibi üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Neden euro göndermediğimi ve dolar ve lira cinsinden başka paralar gönderdiğim hakkında bir açıklamam yoktur. Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça yanıt verdim. Söz konusu 50 bin euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"
EVİN 5'TE BİRİNİ ÖDEMİŞ
Çayırgan'ın, 15 Haziran 2023'te Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için yaklaşık 800 bin lira ödediği ortaya çıktı. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, MASAK raporunda Çayırgan'ın Kameroğlu İnşaat'a ayrı ayrı 20 bin lira, 32 bin dolar (O zamanki kurla yaklaşık 730 bin lira) ve 62 bin 570 lira ödediği bilgisi yer aldı. Bu konuyla ilgili ifadesine başvurulan Çayırgan ise evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını ifade etti, ancak şirkete neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi.
ADLİ KONTROL
Şüpheli Çayırgan hakkında savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.