En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran teklif komisyonda kabul edildi! 2019'dan bu yana 20 arttı

Türk lirası (AA) ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kabul edilen düzenlemeyle 2016 yılında uygulanmaya başlamış olan asgari ücret desteği, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da devam ettirildi. 2016, 2017, 2018 yıllarında sigortalı başına aylık 100 TL, 2019 yılında işyeri bazında ortalama 500 altı sigortalı çalıştıran işyerlerine sigortalı başına aylık 150 TL, 500 üstü sigortalı çalıştıran işyerlerine aylık 101 TL destek ödemesi sağlandı. 2020 ve 2021 yıllarında ise aylık destek tutarı 75 TL olarak uygulandı. 2022 yılının ilk altı ayında destek sağlanmazken ikinci altı ayında aylık 100 TL, 2023 yılının ilk altı ayında 400 TL ve 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde ise 500 TL destek ödemesi yapıldı.

Türk lirası (AA) 1.4 MİLYON İŞYERİ YARARLANDI

2024 yılında destek tutarı sigortalı başına aylık 700 TL, 2025 yılında ise 1.000 TL olarak uygulandı. 2025 yılının ilk on ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 456 bin 360 işyeri yararlanırken, toplam 52 milyar TL destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 187 milyar 68 milyon TL destek harcaması yapıldı.

