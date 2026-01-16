Galatasaray’da Milano alarmı: Youssouf Fofana için 30 milyon € masada!

Milano'da bulunan Galatasaray transfer heyeti 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek ve tempolu bir 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Youssouf Fofana transferiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Çizme basınına göre yönetim, bonservis pazarlıklarında Milan'la belirli bir noktaya gelmiş durumda. İtalyan devinin 30 milyon euro istediği, Galatasaray'ın da bonus maddeleriyle berabere bu rakama fazlasıyla yaklaştığı belirtildi.

ALTERNATİFLERİ DE HAZIR

Ancak Fofana cephesiyle yaşanan problemler devam ediyor. 27 yaşındaki Fransız futbolcunun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmek istemediği ve bu nedenle görüşmelerin ilerleyemediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro net maaşı gözden çıkardığı ve Fofana'yı ikna için tüm yolları denediği ifade ediliyor. Eğer yıldız futbolcu teklife "evet" derse Galatasaray bombayı patlatacak. Eğer yanıt olumsuz olursa başta Ederson ve Onyedika olmak üzere listedeki diğer isimlerle temaslar hız kazanacak.