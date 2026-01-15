Victor Osimhen’den dönüş mesajı! "Galatasaray için Atletico maçına hazırım"

Afrika Uluslar Kupası için milli takımda yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda Galatasaray'ı çok özlediğini ve bir an önce dönmek istediğini söyledi. Osimhen, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna ise çok net cevap verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım" Nijeryalı oyuncu, Atletico Madrid'i yenebilecek güçte takım olduklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN