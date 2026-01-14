"FATİH KELEŞ'E KADIN GÖNDERİP HAFRİYAT İŞİ ALIYORDU" Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebecideki Maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. RAMAZAN AYINDA "HİZMETÇİ" FANTEZİSİ... İÇİP İÇİP CEBECİ'DEN ÇEVİRDİKLERİ DOLAPLARI KONUŞTULAR (Fatih Keleş 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konaklarına götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde Elli Milyon TL kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. "FATİH KELEŞ VE GÜLİBRAHİMOĞLU RAMAZAN AYINDA AKŞAMLARI ESRAR ÇEKERDİ" Ne yazık ki benim bu sohbetlere şahit olma nedenim o an bana verilen meyve servis göreviydi. Hatta şunu ifade etmek isterim ki benim o an yanımda Murat Gülibrahimoğlu vardı. Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat'tan alıp içti. Bulunduğum ev Murat'ın eviydi. Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim, vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplum olarak şikayetçiyim. Telefonumda çıkan fotoğrafları ve videoları gösterdikçe bu utanç verici anları anlatmaya devam ediyorum. Benim Murat ile cinsel ilişkime, lüks yaşantıma Fatih Keleş de şahittir. Rabia Karaca, İmamoğlu'nun gizli kasalarından Fatih Keleş'in uyuşturucu maddeyi Murat Gülibrahimoğlu'ndan temin ettiğini anlattı. "UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN VİDEOLARI VAR" Ayşe Sağlam'ın ismini veren Karaca, "Ayşe, Fatih Keleş'in beraber olduğu, aynı zamanda beraber uyuşturucu kullandığı kişidir. Uyuşturucu maddeyi Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'ndan istiyor ve temin ediyordu. Telefonda yaşadığımız uyuşturucu partilerinin videoları vardır" dedi. İBB'deki çakarlı araçlarla şehir şehir gezdiklerini itiraf eden Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: Murat Gülibrahimoğlu ile çok lüks ve zengin bir yaşantım var idi. Özel uçaklar ile çoğu kez gezerdik, çakarlı araçlar ile şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk, çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlar idi.





YURT DIŞINDA KUMAR PARTİSİ... İBB'NİN KASASINDAN 5 DAKİKADA 200 BİN DOLAR KAYBETTİLER

Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışında kumar oynanan bir ortama gittiklerini; burada "5 dakikada 200.000 USD kaybedildiğini hatırladığını" söyledi. Bu paranın da "İBB'den kazanıldığı öne sürülen paralar" olduğunu iddia etti.



Rabia Karaca ifadesinde "Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu'da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200.000 USD kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır" şeklinde konuştu.





Rabia Karaca, telefonundan çıkan fotoğraflar numaralandırıp detaylıca anlattı:







1 numaralı fotoğraf Beykoz'da 03/07/2022 tarihinde Murat Gülibrahimoğlu'nun doğum günü partisidir. Bu parti 48 saat sürdü. Murat'ın doğum günü 1 Temmuz'dur. 02/07/2022 ve 03/07/2022 doğum günü partisi 48 saat sürdü. Videoda gösterilen kadın partiye katılan kişileri eğlendiriyordu.

2 numaralı fotoğraf Murat'ın doğum günü partisidir. 48 saat uyuşturucu ve eğlence orada partinin devam ettiğinin bir diğer ispatıdır. Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. (doğum gününe katılanlar tespit edildi.)

3 numaralı fotoğraf, Murat'ın uyuşturucu ve cinsellik temalı partisinin devamıdır.

4 numaralı fotoğraf, Murat'ın doğum günü için hazırlanmadır.

5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka oda seks amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Bu uçakta Merve Eryiğit'te Murat ile cinsel ilişki yaşardı. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanç Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu.





6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. Uçakta Fatih'in sevgilisi Ayşe, ben ve Merve Eryiğit vardı, Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu da vardı. İsmini şuan hatırlayamadığım iki iş insanı da bizim bu eğlence gezimize katıldı.





7 numaralı fotoğraf, Selen Görgüzel'e aittir.

8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır. Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı.

9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır. Bu fotoğrafta bu üzücü hayatımızın ispatıdır.

"MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU ARKADAŞIM MERVE İLE İLİŞKİ YAŞADI"



10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan Merve Eryiğit ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı.

11 numaralı fotoğraf, bu yaşantımızın ispatıdır.

12 numaralı fotoğraf ise Murat'ın bana almış olduğu küçük bir hediyedir.

"MURAT İLE MERVE'NİN SEKS YAPTIĞI ARKA ODA"



13 numaralı fotoğrafta gözüken ok işaretli yer, özel uçakta Murat ile Merve'nin seks yaptığı arkada bulunan odadır.







Fotoğrafta gözüken kişiyi teşhis ettim. Bu kişi Fatih'in sevgilisi Ayşe'dir.

14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır.

TELEFONDAN YASAK AŞK ÇIKTI: "DERYA ÇAYIRGAN İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİDİR"



15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır.







16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı.

17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu. Kokain orada yoktu. Tam emin olduğum yasaklı madde esrardı.

18 numaralı fotoğrafta eğlence partimizin ispatıdır. Ne yazık ki burada da Murat uyuşturucu madde kullandı.

19 numaralı fotoğraf, dansözün Murat'a para takması için önüne uzandığı fotoğraftır. Murat uyuşturucu maddenin ve alkolün etkisindeydi.

20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti.

21 numaralı fotoğraf, beni emanet ettiği korumasıydı.

"MURAT'IN BİR SÜRE TAKILDIĞI ESKORTTU"



22 numaralı fotoğraf, psikolog Ceren'in fotoğrafıdır. Murat'ın bir süre takıldığı eskorttu.







