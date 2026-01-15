Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre İstanbul'da hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları yükseliş gösterecek. Ancak hafta sonu itibarıyla Marmara Bölgesi'ne yeni bir soğuk hava dalgasının girmesi bekleniyor. Bu sistemin etkisiyle sıcaklıkların yaklaşık 5 derece birden düşecek. Pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmurun görülmesi, pazartesi günü ise soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
