Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek

YAĞIŞLAR KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Tahminlere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Özellikle Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.