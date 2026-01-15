PODCAST CANLI YAYIN

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre İstanbul'da hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları yükseliş gösterecek. Ancak hafta sonu itibarıyla Marmara Bölgesi'ne yeni bir soğuk hava dalgasının girmesi bekleniyor. Bu sistemin etkisiyle sıcaklıkların yaklaşık 5 derece birden düşecek. Pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmurun görülmesi, pazartesi günü ise soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Giriş Tarihi:
Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 2

YAĞIŞLAR KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Tahminlere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Özellikle Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 3

BUZLANMA DON VE SİS UYARISI

Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra sis ve pusun da etkili olacağı belirtiliyor. Bu durumun özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 4

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 5

SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar yurt genelinde sıcaklıklar yükseliş gösterse de, ardından yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 6

İSTANBUL'A KAR YENİDEN GELİYOR

Hafta başında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul'da, soğuk hava kısa sürede etkisini yitirmişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni tahmin haritaları, İstanbul için yeniden kar ihtimalini gündeme getirdi.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 7

Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 12 dereceye kadar çıkması beklenirken, hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava girişinin yaşanacağı öngörülüyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 8

Bu sistemle birlikte sıcaklıkların yaklaşık 5 derece birden düşeceği belirtiliyor. Pazar günü İstanbul'da kar yağışının yeniden etkili olması, pazartesi günü de bu etkinin sürmesi bekleniyor.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 9

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hafta sonu 18-19 unda Marmara ve Karadeniz bölgesine soğuk hava geliyor. İstanbul'da gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar düşer. Karadeniz kıyısı karla karışık yağmur, iç kesimler kar. İstanbul karla karışık yağmur görünüyor. Cuma günü daha netleşir." ifadelerini kullandı.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 10

3 İLE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Bartın ve Karabük için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde yoğun kar yağışı beklendiği belirtilirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 11

15 OCAK PERŞEMBE MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA'DA BULUTLU HAVA DOĞUDA SİS VE DON

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin doğusunda buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 12

EGE'DE AÇIK HAVA HAKİM İÇ KESİMLERDE DON RİSKİ

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

İzmir: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 6°C – Parçalı ve az bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 13

AKDENİZ'DE ILIK HAVA İÇ KESİMLERDE SİS

Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve don bekleniyor.

Antalya: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 10°C – Parçalı ve az bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 14

İÇ ANADOLU'DA KAR VE SOĞUK ETKİLİ

İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava görülürken, bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve sis etkili olacak.

Ankara: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 15

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'de yağmur ve kar etkili oluyor. Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 6°C – Akşam ve gece kar yağışlı

Düzce: 8°C – Akşam ve gece yağmurlu

Zonguldak: 9°C – Aralıklı yağmurlu

Sinop: 10°C – Aralıklı yağmurlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 16

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Samsun: 10°C – Öğleden sonra yağmurlu

Amasya: 8°C – Akşam ve gece kar yağışlı

Trabzon: 9°C – Gece karla karışık yağmurlu

Rize: 8°C – Gece karla karışık yağmurlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 17

DOĞU ANADOLU'DA SERT KIŞ ŞARTLARI

Doğu Anadolu'da hava oldukça soğuk. Birçok ilde kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi sürüyor.

Erzurum: -8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: -8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: -1°C – Sabah ve öğle kar yağışlı

Malatya: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BULUTLU VE SOĞUK

Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde sis ve buzlanma görülebilir.

Gaziantep: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Mardin: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Batman: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Yeni soğuk hava dalgası yolda: İstanbul'a kar geri dönüyor! Hafta sonu 5 derece birden düşecek - 19