Serdar Öktem suikastının görüntüleri ortaya çıktı: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

İstanbul Şişli'de suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem'e gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem’e suikast anları kamerada | VİDEO

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre kullandıkları aracın park lambalarını yakan tetikçiler, Öktem'in yan yolun en sağındaki aracına yaklaşmak için yan yola girmeye çalışıyor fakat yoğun araç trafiği nedeniyle giremiyorlar.

ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRLDILAR

Araçla ilerleyen tetikçiler ana yolun en sağ şeridinde duraklıyor ve yoğun trafikte kalan Serdar Öktem'in aracıyla aynı hizaya geldiklerinde harekete geçiyorlar. Araçtan aynı anda inen tetikçiler hızla Serdar Öktem'in yan yolun en sağındaki aracına yöneliyor; aracı yaylım ateşine tuttuktan sonra kaçıyorlar.

SERDAR ÖKTEM SUİKASTI

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli Zincirlikuyu bölgesinde, Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte beklediği sırada saldırıya uğradı.

Araç içinde seyir halindeyken kalaşnikof ve tabanca gibi uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutulan Öktem, olay yerinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇIKTI

Cinayetin organize suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilerek soruşturuldu. Özellikle Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin eylemi gerçekleştirdiği, Öktem'in rakip Casperlar ve Çirkinler örgütleriyle bağlantılı avukatlık faaliyetleri nedeniyle hedef alındığı belirtildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 9'u (aralarında 18 yaşından küçük iki çocuğun da bulunduğu) "tasarlayarak öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve silah kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kalan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında tetikçi olarak kullanılanların ifadeleri dikkat çekti. Bazılarının olaydan kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve Gaziantep'ten İstanbul'a eylem için geldiği ortaya çıktı. Soruşturma, azmettiricilerin yurt dışında yakalanması yönünde devam ediyor.

DETAYLAR GELECEK...