Dijitalde algoritma oyunu: "Ne zaman telif ödemesi gündeme gelse görünmez kılma kartını açıyorlar"

2024'te Türkiye'den 158 milyar lira gelir elde eden bu sosyal medya platformları, kişisel verilerin sistematik biçimde toplandığı, işlendiği ve farklı amaçlarla kullanılan dijital yapılara dönüştü. Ortaya çıkan tablo ise açık bir milli güvenlik sorununa işaret ediyor. Türkiye'de dijital işgalin önüne telif yasası ile geçilecek.

Google (AA) HABER VE İÇERİKLERİ GÖRÜNMEZ KILMA KARTINI AÇIYORLAR Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Ne zaman "dijital telif ödemesi" gündeme gelse, yabancı menşeli sosyal medya şirketleri, "haber ve içerikleri algoritmalar yoluyla görünmez kılma kartını açabiliyor!" Tam da bu nedenle, dijital platformların cari gücünü bir baskı aracı gibi uygulamasına geçit verilmemesi, algoritmik ayrımcılığa karşı şeffaflık sağlanması gerekiyor!" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu'nun 15 Ocak tarihli yazısı:

Konunun, "milli güvenlik" ve "ekonomik güvenlik" boyutları var. "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne yansıyan tehdit tanımlaması var. Milli Güvenlik Kurulu'nun farklı tarihlerdeki açıklamalarında altı çizilen risk unsurları var. Var da var yani!

Sadece, milli güvenlik perspektifinden ele alırsanız, sosyal medya platformlarının bir iletişim aracı olarak, "anlık örgütlenme, mekân ve zaman koordinasyonu, kitle psikolojisini eş zamanlı yönlendirme" fonksiyonları da söz konusu… Türkiye tecrübesinde, özellikle seçim dönemlerine yakın MGK toplantılarında şu uyarılara sıkça yer verilmesi de tesadüf değil: "Demokratik süreçleri hedef alan bilgi kirliliği ve yönlendirme girişimlerine karşı kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği değerlendirilmiştir!

"Sosyal medya operasyonları, asimetrik tehditler, hibrit savaş ve psikolojik harekât" yöntemlerine maruz kalan bizim gibi ülkelerin, güvenlik politikaları yanında milli medyanın varlığı için "mali ve finansal önlemler" alması zaruret arz ediyor. Başlı başına bu nedenle dahi yerli medyanın sürdürülebilirliği, milli beka ile birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor.