CHP'li Muhittin Böcek

DENETÇİLERİ RÜŞVET

Raporda, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin bir bölümünün görevle ilgisi olmayan kişiler adına karşılandığı, uçuş ve konaklama faturalarının isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği kaydedildi. Bazı konaklamalarda ALDAŞ ile hiçbir bağı olmayan kişiler ile aile bireylerinin aynı odalarda kaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ödenen bazı otel ve yemek faturalarında, denetim amacıyla Antalya'ya gelen bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, ancak bu kişilerin kimliklerinin gizlenmek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim eklenmediği belirlendi. İç denetçi olarak görevlendirilen bir kişiye huzur hakkı ödemesi yapıldığı, Böcek'in gelininin akrabası olan bir kişinin şirkette maaş ve sigorta ödemeleriyle kayırıldığı tespit edildi.