Emekli maaşını artıran 8 altın formül: SSK ve Bağ-Kur’lular en düşük aylığı nasıl yükseltebilir?

Emeklilik başvurusunda bakmakla yükümlü olunan kişiler doğru bildirildiğinde aylık artar. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BUNLARI YAPAN KAZANÇLI ÇIKAR

📌Emekli aylığını artırmak için ne yapmak lazım?

1. Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametre sizin prime esas kazancınız. Diğer bir ifadeyle bordronuzdaki brüt maaşınız. Bu ne kadar yüksek ise avantajınız da o kadar çok oluyor. O yüzden, öncelikle maaşınız yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine razı

olmayın. Bu emekli maaşınızı da, ileride alacağınız kıdem tazminatını da olumsuz etkiler.

2. Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin iki katından fazla olması önemli.

3. Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, yani Bağ-Kur'lu iseniz ya da isteğe bağlı sigorta yaptıysanız elinizden geldiğince tavandan ödemeye gayret edin.

4. Eğer imkanınız varsa iki yerde sigortalı olun. Hem Bağ-Kurlu hem SSK'lı (4A) da olabilirsiniz. Ayrıca iki ayrı iş yerinde SSK'lı da çalışabilirsiniz. Aynı anda iki yerden sigortalı olduğunuzda prime esas kazançlarınız toplanacak ve yüksek olacaktır.