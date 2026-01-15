TAKVİM'den CHP'ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel'e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...

Malatya olmazsa olmaz. 79 binden fazla konuta yerleşen vatandaşlara, yeni evleri için 'Hayırlı olsun' deyin. Yenilenen caddeleri, Bakırcılar Çarşısı ile Şire Pazarı'nın yükselişini görün.

Kahramanmaraş'ı; hani şu ilk günlerde bir görünüp döndüğünüz şehri unutmayın. 73 binden fazla yeni konut yapıldı. Bir depremzede evine konuk olun, değişimi onlardan dinleyin.

Konteyner kente dönen Adıyaman'ın yeniden yükselişine şahitlik edin. 44 bine yakın konutun kurulduğu mahallelerde çocukların oynadığı parkları dolaşın. Köy evlerini de inceleyin.

Doğu'nun ihracat rekortmeni Gaziantep'te çarkların yeniden dönüşünü bir de çalışanlardan dinleyin. Zeugma'da selfie çekmeyi de ihmal etmeyin.