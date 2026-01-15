TAKVİM'den CHP'ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel'e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...
Özgür Bey, 6 Şubat'ta deprem bölgesine gideceğinizi duyduk. Siz oraları çok bilmezsiniz. Bölge çok değişti, gelişti. TAKVİM kaybolmamanız için dev bir hizmet sunuyor. İl il size nereleri gezeceğiniz konusunda rehberlik edeceğiz. Bu altın değerinde bilgileri kesin saklayın lazım olacak...
Asrın depremleri sonrası Hükümet, 11 ilde insan üstü çabayla 455 bin konut yapıp teslim etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tarihi ihya seferberliğini yıllardır görmezden gelmeye çalıştı.
Depremin ardından bölgeye sadece birkaç saatliğine fotoğraf çektirmek için gitti. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bölge turuna çıkmaya hazırlandığını öğrendik. Özel'e bölge için mini bir gezi rehberi hazırladık...
Tura Hatay'la başlayın. Teslim edilen 154 bin konutu, Fatih ve Kurtuluş caddelerini görün. Esnafı ziyaret edip künefe yiyin. Vaktiniz olursa da Habibi Neccar Camii'nde namaz kılabilirsiniz.
Malatya olmazsa olmaz. 79 binden fazla konuta yerleşen vatandaşlara, yeni evleri için 'Hayırlı olsun' deyin. Yenilenen caddeleri, Bakırcılar Çarşısı ile Şire Pazarı'nın yükselişini görün.
Kahramanmaraş'ı; hani şu ilk günlerde bir görünüp döndüğünüz şehri unutmayın. 73 binden fazla yeni konut yapıldı. Bir depremzede evine konuk olun, değişimi onlardan dinleyin.
Konteyner kente dönen Adıyaman'ın yeniden yükselişine şahitlik edin. 44 bine yakın konutun kurulduğu mahallelerde çocukların oynadığı parkları dolaşın. Köy evlerini de inceleyin.
Doğu'nun ihracat rekortmeni Gaziantep'te çarkların yeniden dönüşünü bir de çalışanlardan dinleyin. Zeugma'da selfie çekmeyi de ihmal etmeyin.
Turumuz bitmedi. Daha Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adana ve Osmaniye var. Bu şehirlerde de 'Asrın İhyası'nı gözlerinizle görün.
Gezinizle ilgili soracağınız ek bir şey olursa TAKVİM'i çekinmeden arayabilirsiniz...
İL KONUT
Hatay 153.755
Malatya 79.660
K.Maraş 73.956
Adıyaman 43.366
Gaziantep 31.053
Diyarbakır 17.206
Elazığ 14.894
Şanlıurfa 13.429
Osmaniye 12.557
Adana 12.073
Kilis 2.569
Tunceli 298
Kayseri 288
Sivas 164
Bingöl 89