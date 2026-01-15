PODCAST CANLI YAYIN

500 bin sosyal konutta kura etabı Artvin ve Rize'de: 3.062 TOKİ hak sahibi belli olacak

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Artvin ve Rize'de yapılacak toplam 3.062 sosyal konut için hak sahipleri bugün belirlenecek. Artvin'de 1.020 konutun kurası saat 11.00'de, Rize'de 2.042 konutun kurası ise saat 14.00'te TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla çekilecek.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura takvimi Artvin ve Rize etaplarıyla devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin ve Rize'de inşa edilecek 3.062 konut için kura heyecanı bugün yaşanacak.

CANLI YAYIN YOUTUBE ÜZERİNDEN YAPILACAK: İŞTE KURA SAATLERİ

Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Saat ve bağlantı bilgileri ise şöyle:

Artvin 1.020 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası
Saat: 11.00
Adres: Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu

TOKİ ARTVİN SOSYAL KONUT DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 ARTVİN MERKEZ ARTVİN MERKEZ 400 400
2 ARTVİN ARDANUÇ ARTVİN ARDANUÇ 150 150
3 ARTVİN ARHAVİ ARTVİN ARHAVİ 80 80
4 ARTVİN KEMALPAŞA ARTVİN KEMALPAŞA 100 100
5 ARTVİN MURGUL ARTVİN MURGUL 40 40
6 ARTVİN ŞAVŞAT ARTVİN ŞAVŞAT 150 150
7 ARTVİN YUSUFELİ ARTVİN YUSUFELİ 100 100
Rize 2.042 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası
Saat: 14.00
Adres: İsmail Kahraman Kültür Merkezi

TOKİ RİZE SOSYAL KONUT DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 RİZE MERKEZ RİZE MERKEZ 850 850
2 RİZE MERKEZ RİZE MERKEZ KENDİRLİ 40 40
3 RİZE MERKEZ RİZE MERKEZ MURADİYE 50 50
4 RİZE ARDEŞEN RİZE ARDEŞEN 250 250
5 RİZE ÇAYELİ RİZE ÇAYELİ 250 250
6 RİZE DEREPAZARI RİZE DEREPAZARI 40 40
7 RİZE FINDIKLI RİZE FINDIKLI 100 100
8 RİZE GÜNEYSU RİZE GÜNEYSU 69 69
9 RİZE HEMŞİN RİZE HEMŞİN 24 24
10 RİZE İKİZDERE RİZE İKİZDERE 89 89
11 RİZE KALKANDERE RİZE KALKANDERE 80 80
12 RİZE PAZAR RİZE PAZAR 200 200
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, hak sahibi olan vatandaşlar sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Asil ve yedek listelerin yayımlanmasıyla birlikte kura sonuçları iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak.

SONUÇLAR RESMİ KANALLARDAN AÇIKLANACAK

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara yalnızca resmi platformlar üzerinden ulaşabilecek.

TOKİ'nin Resmi İnternet Sitesi

Hak sahipliği sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, site üzerinden yapılacak duyurularla kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

www.toki.gov.tr

e-Devlet Üzerinden Sorgulama İmkanı

Kura sonuçlarına ulaşmanın bir diğer yolu ise e-Devlet Kapısı olacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

www.turkiye.gov.tr