500 bin sosyal konutta kura etabı Artvin ve Rize'de: 3.062 TOKİ hak sahibi belli olacak

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, hak sahibi olan vatandaşlar sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Asil ve yedek listelerin yayımlanmasıyla birlikte kura sonuçları iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak.

SONUÇLAR RESMİ KANALLARDAN AÇIKLANACAK

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara yalnızca resmi platformlar üzerinden ulaşabilecek.

TOKİ'nin Resmi İnternet Sitesi

Hak sahipliği sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, site üzerinden yapılacak duyurularla kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

www.toki.gov.tr