Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Kante'den sonra sıra onun

Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasını izlemek üzere stada geçti. Burada kendisine yöneltilen "Kanté geliyor mu?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli yönetici, bu soruya "Geliyor" cevabını verdi.

Planlamaya göre N'Golo Kanté'nin, Al-Ittihad ile yaşanan son pürüzlerin giderilmesi halinde hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atması öngörülüyor. Sarı-lacivertli kulüpte, transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması hedefleniyor.

TEDESCO'DAN GALİBİYETİN ARDINDAN KANTE SÖZLERİ

Beyoğlu maçının ardından transfer gündemine ilişkin yöneltilen N'Golo Kante sorusuna net bir yanıt veren Tedesco, bu konulara girmeyeceğini ifade etti: "Başka oyuncular hakkında konuşmam. Sadece kendi oyuncularım için yorum yapabilirim. Dedikodularla ilgilenmiyorum."

Kulüp yönetimine de ayrı bir parantez açan deneyimli çalıştırıcı, destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir kulüpte transfer sürecinde bu kadar destek görmedim. Başkanımız, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum."