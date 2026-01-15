Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Kante'den sonra sıra onun
Fenerbahçe transfer gündemiyle bir hayli hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısında eski bir yıldızını da kadroya katabilmek adına mesai harcıyor. Gündemdeki isim ise Vedat Muriqi. Kosovalı yıldız için girişimler başladı. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...
Süper Kupa'yı kazandıktan sonra mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya N'Golo Kante'nin ardından bir isme daha imza attırmak amacında.
KUPADA İLK GALİBİYET
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertliler aradığı golü son bölümde buldu.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Anderson Talisca, kaydettiği golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise 0 puanda kaldı.
EN NESYRI İÇİN İTALYA'DAN RESMİ HAMLE
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması kapsamında kadroda değişim gündeme gelirken, Youssef En Nesyri için transfer hareketliliği hız kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, iki sezon önce Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı santrforla yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.
TEKLİFLER MASAYA YATIRILIYOR
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde yapılacak hamleler doğrultusunda Youssef En Nesyri için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Tecrübeli forvetin geleceğiyle ilgili sürecin, resmi tekliflerin netleşmesiyle birlikte şekilleneceği ifade ediliyor.
PREMIER LIG İLGİSİ SÜRÜYOR
Faslı golcüyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Everton'un yakından ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz kulüplerinin, En Nesyri'nin durumunu uzun süredir takip ettiği aktarıldı.
NAPOLI'DEN RESMİ TEKLİF GELDİ
Transfer sürecinde dikkat çeken yeni gelişme ise İtalya'dan geldi. Napoli, Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Haberde yer alan bilgilere göre Napoli, Faslı santrfor için satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifiyle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, uzun vadeli kontratı bulunan oyuncu için gelen tekliflerde mali şartlara büyük önem veriyor.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi karşılaşmada görev aldı. En Nesyri, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.
NİHAİ KARAR BEKLENİYOR
Fenerbahçe cephesinde, Napoli'den gelen resmi teklifin ardından En Nesyri'nin geleceğiyle ilgili karar sürecinin hızlanması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, diğer kulüplerden gelecek olası resmi teklifleri de gördükten sonra nihai kararını vermesi öngörülüyor.
MAÇ SONU AÇIKLAMA
Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, "En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor. Olası bir ayrılık söz konusu mu?" sorusuna da yanıt verdi.
Başarılı çalıştırıcı; "Youssef bizim oyuncumuz. O, Fenerbahçe'nin oyuncusu, o yüzden bizim tam desteğimize sahip kendisiyle zaten dün mesajlaştık. Fas Milli Takımı ile önemli bir maçı var. Ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar onun erken aramıza katılmasını istesek de diliyorum ki finale çıkarak daha da fazlasını başarırlar ama o bizim oyuncumuz ve benim tam desteğime sahip çünkü o bunu hak ediyor. Ne zaman ihtiyacımız olursa olsun elinden geleni fazlasıyla verdi. Benim fikrim bu." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE KANTE TRANSFERİNDE MUTLU SONA DOĞRU
Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu sonuçlanmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kanté transferinde kritik eşik aşıldı. Görüşmeler için Dubai'ye giden yönetici Ertan Torunoğulları, İstanbul'a dönüşünde sürecin son aşamaya geldiğini açıkladı.
DUBAİ ÇIKARMASI SONRASI İSTANBUL'A DÖNÜŞ
Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek ile birlikte Dubai'de gerçekleştirdiği temasların ardından yurda döndü. Sarı-lacivertli heyetin, Fransız yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
HAVALİMANINDA NET MESAJ
İstanbul'a dönüşte havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe taraftarına doğrudan mesaj verdi. Sarı-lacivertli yönetici, "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" sözleriyle transfer sürecine dair güven verdi.
TEK KELİMELİK CEVAP: GELİYOR
Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasını izlemek üzere stada geçti. Burada kendisine yöneltilen "Kanté geliyor mu?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli yönetici, bu soruya "Geliyor" cevabını verdi.
BONSERVİS PÜRÜZÜ
Fenerbahçe cephesinde gözler, Kanté'nin kulübü Al-Ittihad ile yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
HAFTA SONUNA KADAR İSTANBUL BEKLENTİSİ
Planlamaya göre N'Golo Kanté'nin, Al-Ittihad ile yaşanan son pürüzlerin giderilmesi halinde hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atması öngörülüyor. Sarı-lacivertli kulüpte, transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması hedefleniyor.
TEDESCO'DAN GALİBİYETİN ARDINDAN KANTE SÖZLERİ
Beyoğlu maçının ardından transfer gündemine ilişkin yöneltilen N'Golo Kante sorusuna net bir yanıt veren Tedesco, bu konulara girmeyeceğini ifade etti: "Başka oyuncular hakkında konuşmam. Sadece kendi oyuncularım için yorum yapabilirim. Dedikodularla ilgilenmiyorum."
Kulüp yönetimine de ayrı bir parantez açan deneyimli çalıştırıcı, destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir kulüpte transfer sürecinde bu kadar destek görmedim. Başkanımız, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum."
FENERBAHÇE'DEN FORVET HATTINA SÜRPRİZ HAMLE
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe'nin, kariyerini La Liga'da sürdüren eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden transfer listesine eklediği öğrenildi.
TRANSFERDE YOĞUN MESAİ DEVAM EDİYOR
Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer sürecinde önemli hamlelere imza attı. Sarı-lacivertliler, Mattéo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ile resmi sözleşme imzaladı.
GÜNDEME SÜRPRİZ İSİM GELDİ
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Alexander Sörloth, Ademola Lookman, Artem Dovbyk, Christopher Nkunku ve Darwin Nunez gibi birçok isim gündeme gelmişti. Ancak son olarak listede sürpriz bir ismin yer aldığı ifade edildi.
ESKİ GOLCÜ YENİDEN LİSTEDE
beIN SPORTS'un haberine göre, daha önce Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Mallorca'da kariyerini sürdüren Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasına dahil edildi.
TEDESCO'YA SUNULACAK
Yönetimin, perşembe günü yapılması planlanan transfer toplantısında 31 yaşındaki golcüyü teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunacağı öğrenildi. Teknik heyetten onay çıkması halinde Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için kulübü Mallorca ile temaslara başlaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 18 resmi karşılaşmada 11 gol kaydederek dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 1,94 boyundaki santrfor, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki varlığıyla öne çıkıyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kosovalı golcünün Mallorca ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 4,5 milyon euro olduğu belirtiliyor.
ODAK NOKTASI MURIQI
Fenerbahçe cephesinde forvet transferine ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, Vedat Muriqi hamlesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattındaki planlamasını şekillendireceği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE KARNESİ
2019-2020 sezonunda Rizespor'dan 5.6 milyon euro bonservisle transfer olan Vedat Muriqi, çıktığı 36 karşılaşmada 17 kez ağları sarsmış ve 1 asist yapmıştı. Ertesi sezon 20 milyon euro karşılığında Lazio formasını giymişti.